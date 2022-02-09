Жириновський у лікарні. Скандальний антиукраїнський політик має важкий ковід, пишуть ЗМІ

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наприкінці січня Жириновський був присутній на засіданні Держдуми

Російський політик Володимир Жириновський, який 30 років очолює ЛДПР і відомий своїми скандальними заявами щодо України, потрапив до лікарні з коронавірусом, пишуть ЗМІ. У партії це заперечують і кажуть, що Жириновський почувається добре.

Про те, що Жириновського госпіталізовано до центральної клінічної лікарні Москви, повідомив телеграм-канал Mash, а потім три основні інформаційні агенції - РИА Новости, ТАСС та Интерфакс. Усі вони посилалися на анонімні джерела.

За їхніми даними, 75-річний політик опинився у лікарні із коронавірусом та серйозним ураженням легенів - близько 50-75%.

Стан Жириновського оцінюється як важкий, заявило джерело ТАСС "у політичних колах".

"Працює з документами"

У партії стверджують, що їхній лідер до лікарні не потрапляв.

"Жириновський почувається добре і продовжує працювати", - повідомив керівник пресслужби ЛДПР Олександр Дюпін.

"Я вам інформацію про госпіталізацію Жириновського підтвердити не можу, тому що це просто плітки та чутки", - сказав заступник голови фракції ЛДПР у Держдумі Ярослав Нілов виданню Lenta.ru.

"Володимир Вольфович працює з документами. Він нормально почувається", - заявив агенції Интерфакс ще один заступник голови фракції ЛДПР Василь Власов. Він не став відповідати на питання, де саме перебуває лідер ЛДПР.

Останнім часом Жириновський не з'являвся на публіці, не було його ефірів у партійних месенджерах, зазначає Интерфакс.

"Це вже сьомий укол"

Під час пандемії Жириновський не приєднувався до численного табору противників вакцинації. У грудні минулого року він заявив, що зробив уже сьоме щеплення від Covid-19.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жириновський у російській політиці з 1988 року

"Раніше я вже зробив вакцинацію "Супутником V", а цього разу - "КовіВаком" від Центру ім. Чумакова. Це класична вакцина з інактивованим вірусом, технологія, випробувана десятиліттями. Загалом для мене це вже сьомий укол, починаючи з вересня 2020 року. І я жодного разу не хворів на коронавірус, почуваюся добре", - сказав політик і закликав наслідувати його приклад.

За тиждень Жириновський уже заявив, що зробив не сім, а вісім щеплень від коронавірусу.

Автор фото, Getty Images

Жириновський у російській політиці з 1988 року. Попри назву, Ліберально-демократична партія часто виступає з популістськими, а іноді й націоналістичними заявами. З 1993 року партія мала фракцію у всіх скликаннях Держдуми.

Скандальні вислови щодо України

Сам Жириновський знаменитий ексцентричною і часом навмисне агресивною поведінкою та висловлюваннями.

Так у березні 2014 року після анексії Росією Криму Жириновський надіслав урядам Польщі, Угорщини та Румунії пропозицію розділити Україну.

"Чому б у Польщі, Румунії, Угорщині не подумати про те, щоб домогтися проведення референдуму на територіях вищевказаних областей України, а також у суміжних регіонах Польщі, Румунії та Угорщини?" - йдеться в тексті.

На думку Жириновського, "споконвічно українські землі" це лише центральна частина держави - Київ, Чернігів, Суми, Полтава, Житомир, Кременчук, Вінниця, Кропивницький.

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У ЛДПР тоді заявляли, що про "розділення України" не йдеться.

У 2015 році Володимир Жириновський у прямому ефірі російського ТБ заявив, що так звані "ДНР" та "ЛНР" створили американці, щоб викачувати з Росії гроші.

"США якраз не потрібна сильна влада в Україні, а потрібні безлічі республік за типом "ДНР" та "ЛНР", які, своєю чергою, повинна годувати Росія", - сказав Жириновський.

Генеральна прокуратура у 2018 році встановила причетність вищого керівництва Росії до підтримки терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Серед обвинувачуваних був і Жириновський.

За інформацією слідства, Жириновський і російські депутати збирали гроші для незаконних збройних формувань на Донбасі.

Останнім гучним висловлюванням став заклик російського депутата до влади РФ бомбардувати Україну у ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня цього року. Також він неодноразово казав про необхідність захопити Київ та Україну.