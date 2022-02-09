Геомагнітна буря здула з орбіти понад 40 супутників Ілона Маска

48 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Так виглядає група супутників Starlink, що пролітають над Уругваєм

Компанія Ілона Маска SpaceX підтвердила, що сильна геомагнітна буря знищила понад 40 її супутників.

"За попереднім аналізом, підвищений опір на малих висотах завадив їм вийти з безпечного режиму і почати маневрування з підвищення орбіти, і до 40 супутників повторно увійдуть або вже увійшли в атмосферу Землі", - йдеться у повідомленні SpaceX.

При цьому в компанії запевнили, що ситуація не становить жодної загрози для людей: зіткнення з іншими супутниками, падіння уламків та утворення космічного сміття не буде.

Супутники SpaceX запрограмовані на саморуйнування під час повторного входу в атмосферу Землі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Компанія Ілона Маска SpaceX запевняє, що небезпеки для мешканців Землі немає

Синоптики пояснюють, що геомагнітна буря виникла через надмірну сонячну активність, внаслідок чого атмосфера Землі нагрівається та розширюється.

Нічого незвичайного в цьому явищі немає, але за певної інтенсивності розширення атмосфери становить небезпеку для космічних об'єктів, що перебувають на низькій орбіті.

За попередніми підрахунками, загалом постраждали 40-49 супутників SpaceX. Йдеться про партію, виведену на орбіту минулого четверга у рамках проєкту Starlink, мета якого - забезпечити покриття інтернетом майже всієї планети.

Що таке Starlink

Starlink - глобальна супутникова система, яку розгортає американська аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX для забезпечення високошвидкісним широкосмуговим інтернетом тих куточків Землі, де він ненадійний, дорогий чи недоступний.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Starlink - глобальна супутникова система для забезпечення інтернетом усієї Землі

На орбіту вже запущено близько двох тисяч, а SpaceX отримала дозвіл від Федеральної комісії США зі зв'язку на запуск 12 тис. супутників. Як правило, супутники запускаються партіями кілька десятків одночасно.

SpaceX - не єдина компанія, яка має дозвіл на створення великої мережі комунікаційних супутників. Її конкуренти - британська OneWeb та американська Amazon.

Проєкт SpaceX відрізняється від інших, зокрема тим, що планує оснастити свої супутники пристроями для контакту один з одним, а не тільки з Землею.

Усі ці проєкти передбачають запуск супутників на низьку навколоземну орбіту - менш як дві тисячі кілометрів від Землі. Це дозволить мінімізувати лаг, тобто затримку передачі даних.