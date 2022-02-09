В Росії бачать дипломатичний вихід із конфлікту з Україною

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Про можливість дипломатичного виходу заявив також президент Франції, який відвідав Москву та Київ

Російський посол в ЄС заявив ВВС, що його країна вірить, що дипломатія ще може допомогти у деескалації довкола України.

Володимир Чижов твердить, що Росія не має намірів нападати, але попередив, що не варто провокувати Росію, щоб та передумала.

Посилена дипломатична активність на найвищому рівні триває вже кілька тижнів.

Проте понад 100 тисяч російських вояків на кордоні з Україною змушує багато країн, включно із США, попереджати, що Росія може напасти у будь-який момент.

Відновлення переговорів

Після двох днів дипломатичних зусиль президента Франції Еммануеля Макрона з'явилися припущення, що повернення уваги до мінських угод, які мають на меті зупинити бої між Україною і сепаратистами, яких підтримує Росія, можуть стати основою виходу і з теперішньої кризи.

Деякі дипломати припускають, що ці угоди можуть допомогти стати на шлях деескалації. Або, як написав французький посол у США Філіпп Етьєн, "надати життєздатне політичне рішення".

Президент Макрон заявив, що переговори між Україною, Росією, а також Францією та Німеччиною у нормандському форматі можуть відновитися вже цього четверга.

Пан Чижов не сказав, чи планує Росія відвести свої війська від кордону з Україною, а натомість запитав, чому ніхто не говорить про чисельність українських вояків.

Водночас він чітко заявив, що подальші переговори все ще можуть дати результати.

"Ми, безумовно, вважаємо, що для дипломатій все ще є шанс", - заявив він європейському редактору ВВС Каті Адлер.

Підпис до фото, Володимир Чижов заявив Каті Адлер, що питання НАТО є ключем для будь-яких переговорів

Росія висунула Заходу низку вимог стосовно безпеки у Європі, включно із гарантіями того, що Україна ніколи не стане членом західного оборонного альянсу, НАТО.

Цю вимогу рішуче відкинули, й західні країни наполягають, що лише сама Україна може вирішувати питання власної безпеки.

Проте російський посол заявив, що Росія розглядає питання НАТО як ключ до будь-яких переговорів.

"Ми цього не забудемо. Ми не можемо дозволити собі забути це. П'ять хвиль розширення НАТО - це не та еволюція, на яку ми очікували", - заявив пан Чижов ВВС.

Мінські угоди

Оптимізм російського дипломата щодо продовження дипломатичних зусиль озвучений після двох днів дипломатичних зусиль європейських лідерів, які шукають шлях до деескалації військової присутності Росії.

На чолі цих зусиль - французький президент Еммануель Макрон, який відвідав Москву, Київ та Берлін.

Після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським президент Макрон заявив, що і російський, і український лідери підтвердили наміри виконувати мінські угоди.

Ці угоди, підтримані Україною, Росією, Францією та Німеччиною у 2014-2015 роках, мали на меті покласти край збройному конфлікту із проросійськими сепаратистами на сході України, що триває й донині.

Раніше президент Зеленський критикував ці угоди, підписані його попередником. Він твердив, що вони дають надто багато свободи бойовикам, які частково контролюють українські території на Донбасі.

Москва вже довгий час звинувачує Київ у невиконанні угод. Цього понеділка російський президент ще раз закликав Україну поважати ці угоди.

"Подобається, не подобається, терми, моя красуне", - заявив президент Росії.

А вже у середу речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про "позитивні сигнали, що вирішення ситуації довкола України може базуватися лише на виконанні мінських домовленостей".

Проте Україна та Росія не погоджуються в тому, як втілювати ці угоди на практиці.

Київ побоюється, що домовленості дадуть багато автономії східним регіонам країни, які нині перебувають під контролем бойовиків, тоді як Москва і надалі збереже свій вплив на них.

Під час зустрічі у Берліні цього вівторка лідери Франції, Німеччини та Польщі підтримали мінські угоди та одночасно підтвердили свою підтримку суверенітету України.

Білоруські навчання

Тисячі російських вояків мають взяти участь у військових навчаннях, що розпочнуться у Білорусі в четвер - дуже близько до українських кордонів.

Білорусь є відданим союзником Росії, й, за даними НАТО, у цих навчаннях візьмуть участь до 30 тисяч росіян.

Автор фото, Russian defence ministry Підпис до фото, Тисячі російських військових прибули в Білорусь для спільних навчань

Речник Кремля визнав, що спільні навчання будуть дуже серйозними, але й зауважив, що рівень загроз для союзників також є значно вищим, ніж раніше.

Пан Чижов заявив ВВС, що після завершення навчань російські вояки, які нині перебувають в Білорусі, повернуться на свої бази постійної дислокації.