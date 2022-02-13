У Франції знайшли печеру, яка змінює наші уявлення про кам'яну добу. Що в ній було?

47 хвилин(и) тому

У Франції виявили печеру, де жили і неандертальці, і наші предки. Знайдені в печері скам'янілості свідчать, що неандертальці зовсім не вимерли невдовзі після приходу Homo sapiens з Африки до Європи, а продовжували співіснувати разом із сучасними людьми протягом кількох тисяч років. Як це змінює наші уявлення про кам'яну добу?

Що вчені знайшли у печері

Археологи провели понад 30 років, ретельно просіюючи шари ґрунту всередині печери Мандрен, розташованій за 140 км на північ від французького міста Марсель.

Що глибше вони копали, то далі в минуле вони змогли зазирнути. Здивуванню вчених не було межі, коли вони виявили молочний зуб дитини Homo sapiens у шарі, датованому приблизно 54 тис. років тому, коли в печері все ще мали жити неандертальці. У цьому ж шарі знайшли кам'яні знаряддя, які були зроблені неандертальцями.

Автор фото, Ludovic SlimaK Підпис до фото, Виявлений у печері зуб дитини Homo sapiens є найранішим відомим свідченням існування сучасної людини в Західній Європі - 54 тис. років тому

До них належать такі передові знаряддя, як "вістря", які використовували наші найближчі предки для різання або дряпання, а також як вістря списів.

Homo sapiens у Європі з'явилися набагато раніше, ніж вважали досі

Виявлення дитячого зуба та кам'яних знарядь у печері на півдні Франції дозволяє припустити, що Homo sapiens мешкали у Західній Європі близько 54 тис. років тому.

Це на кілька тисяч років раніше, ніж вважали раніше.

Автор фото, Ludovic Slimak Підпис до фото, Ось ці інструменти вчені знайшли у шарі, що датується 54 тис. років тому

"Тепер ми можемо довести, що Homo sapiens прибули до Європи на 12 тис. років раніше, ніж ми думали. Це буквально переписує всі наші книги з історії", - каже професор Людовік Слімак з Університету Тулузи, який спільно з вченими з Австралії, Австрії, Британії, Німеччини, Іспанії, США, Франції та Швейцарії досліджували матеріали, виявлені під час розкопок печери Мандрен.

Неандертальці вимерли не різко, а поступово

Неандертальці з'явилися у Європі ще 400 тис. років тому. Наявна зараз теорія припускає, що вони вимерли близько 40 тис. років тому, незабаром після того, як Homo sapiens прибули на континент із Африки.

Але нове відкриття може означати, що наш вид з'явився в Європі набагато раніше, і що неандертальці та Homo sapiens могли співіснувати в Європі понад 10 тис. років до того, як неандертальці вимерли.

Неандертальці з Homo sapiens жили в одній печері

Відкриття кидає виклик нинішнім уявленням, за якими наші предки швидко витіснили неандертальців. Вчені вважають, що знахідки в печері швидше говорять про те, що між двома видами точилася боротьба протягом тисяч років, у якій перевага була то у неандертальців, то у Homo sapiens.

Автор фото, Rob Hope Films Підпис до фото, Печера Мандрен

При цьому вчені не виявили жодних доказів культурного обміну між неандертальцями та предками сучасних людей. Тобто, вони дійсно жили в одній печері, але ніколи не перебували в ній одночасно.

Професор Людовік Слімак каже, що одного разу печера Мандрен змінила господарів лише через один рік.

Відкриття тривалої взаємодії з неандертальцями узгоджується із відкриттям, зробленим у 2010 році, яке виявило, що сучасні люди мають невелику кількість неандертальської ДНК, що вказує на схрещування двох видів.

Вчені не знають, чи це було схрещування мирним обміном партнерами. Можливо, це було захоплення жінки або усиновлення осиротілих неандертальських немовлят, які виросли серед Homo sapiens і передали свої гени.

Все це, на думку вчених, могло бути цілком імовірним розвитком подій, але для того, щоб зрозуміти, що насправді сталося наприкінці епохи неандертальців, потрібно більше даних.

Чому наші пращури вижили, а неандертальці ні?

Вчені висунули безліч теорій, щоб відповісти на це питання: вижити допомогла здатність Homo sapiens створювати мистецтво, розмовляти, можливо, більш розвинений, ніж у неандертальців, мозок.

Але найімовірніше, це сталося тому, що Homo sapiens були організованішими: вони краще налагоджували зв'язки, їхні соціальні групи були більшими, вони зуміли зберігати знання та вміння, могли використовувати і вдосконалювати їх надалі.

Докладніше про те, як проводилося дослідження, і його висновки можна прочитати в журналі Science Advances, де воно було опубліковано.