Гінеколог 35 років домагався пацієнток. Університет виплатить 250 млн його жертвам

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гінеколога звинувачують у сексуальному насильстві

Університет Каліфорнії погодився виплатити майже 250 мільйонів доларів понад 200 жінкам, які стверджують, що зазнали сексуального насильства від університетського гінеколога.

Багато жінок звинувачують Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі (UCLA) у навмисному приховуванні сексуального насильства Джеймса Хіпса над пацієнтами.

Лікар Хіпс працював у студентському оздоровчому центрі університеті 35 років - з 1983 по 2018 рік.

Сотні жінок, частина з яких хворіли на рак, кажуть, що вони зазнали насильства з його боку.

Університет не починав розслідування скарг на лікаря Хіпса до 2017 року. На навчальний заклад подали сотні позовів за навмисне приховування сексуального насильства гінеколога над пацієнтками.

У 2019 році суддя призупинив медичну ліцензію Джеймса Хіпса на час розгляду справи.

Університет заявив, що сподівається, що фінансове врегулювання дещо залагодить ситуацію щодо жінок, які постраждали.

Проти лікаря Хіпса подали 21 позов за насильство щодо семи жінок. Він не визнав себе винним.

"Дії, у яких звинувачують лікаря Хігса, є осудними і суперечать цінностям університету", - йдеться у заяві UCLA у вівторок. "Наш перший і найвищий обов'язок - завжди бути на боці громад, яким ми служимо. Ми сподіваємося, що компенсація стане одним із кроків на шляху до переживання цієї історії причетними позивачами".

"Серце розривається"

Кара Кейгл, яка пережила рак грудей, розповіла Los Angeles Times: "Сьогодні, після восьми довгих років, я отримала визнання того, що зі мною сталося".

Вона додала, що рада, однак її "серце розривається" за всіх жінок, які постраждали після неї, тому що університет відмовився вживати належних заходів.

Виплата з боку університету не зупиняє судового процесу щодо понад 300 пацієнтів.

У липні минулого року федеральний суддя схвалив угоду на суму 73 мільйони доларів проти містера Хіпса, яку подали понад 5,5 тисяч жінок.

За словами юристів, колись він був найбільш високооплачуваним лікарем у всьому Каліфорнійському університеті.

"Досвідчений хижак"

Джон Сі Менлі, адвокат, який представляє одну з жінок, яка подала кримінальний позов проти Хіпса, стверджував, що він був досвідченим хижаком, який знущався під виглядом звичайних медичних оглядів.

"Він був сертифікованим гінекологом і онкологом. Більшість жінок... були там, тому що вони хворіли на рак або думали, що вони хворі на рак", - розповів адвокат.

У федеральних позовах йшлося про те, що справу лікаря Хіпса не розслідували належним чином, поки університет не отримав позов у 2017 році. Лікарю Хіпсу дозволили продовжувати прийом пацієнтів під час розслідування його дій, й навіть після того, як університет сказав йому, що його контракт не буде продовжений.

Компенсації від університетів

Компенсація жертвам від університету відбулася після низки масштабних розрахунків університетами США через зловживання університетськими лікарями щодо пацієнтів.

Минулого місяця Університет Мічигану виплатив 490 мільйонів доларів понад тисячі людей, які стверджують, що спортивний лікар займався насильством щодо пацієнтів впродовж 40 років своєї кар'єри.

Тим часом три жінки подають до суду на інший з найпрестижніших коледжів Америки, Гарвард, через те, що він також проігнорував звинувачення у сексуальних домаганнях.