Росія починає маневри, ветерани готують відсіч і прорив ядерного синтезу. Теленовини ВВС
У випуску 9 лютого:
- Російські війська починають масштабні маневри біля українських кордонів. Скільки сил і що відомо. Пояснюємо.
- Посол Росії у ЄС обіцяє: війська після навчань повернуться на бази, але вимагає розглянути вимоги Москви.
- Українські ветерани війни не хочуть, але готуються дати відсіч у разі нового вторгнення. Репортаж ВВС із Дніпра.
- Прорив у пошуках джерел енергії майбутнього - реакція ядерного синтезу. Сюжет кореспондента ВВС.
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