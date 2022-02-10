"Найбільша військова операція з часів СРСР". Росія і Білорусь розпочали навчання

25 хвилин(и) тому

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Росія та Білорусь розпочали спільні 10-денні військові навчання на тлі міжнародного занепокоєння щодо концентрації російських військ вздовж українського кордону.

У НАТО вважають навчання у Білорусі найбільшою військовою операцією у цій країні з часів розпаду СРСР та завершення холодної війни.

У США сприймають як "ескалацію" на тлі загострення довкола України.

Водночас Росія послідовно заперечує плани вторгнення до України, хоча й зосередила поблизу українських кордонів понад 100 тисяч вояків.

Деякі західні країни, включно із США, попереджають, що Росія може напасти у будь-який момент.

Проте український президент Володимир Зеленський говорить радше про психологічний тиск.

"Ми вважаємо, що накопичення військ біля кордонів - це психологічний тиск з боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо, - заявив президент Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу-членами Європейської бізнес асоціації. - Щодо того, чи є ризики, - ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо".

Автор фото, ВВС

Навчання у Білорусі називаються "Союзна рішучість-2022".

"Навчання проводиться з метою відпрацювання завдань з припинення і відбиття зовнішньої агресії в ході ведення оборонної операції, а також протидії тероризму і захисту інтересів Союзної держави", - повідомлює Міноборони Росії.

У навчаннях в Білорусі беруть участь близько 30 тисяч російських військових.

Олександр Лукашенко є відданим союзником російського президента Володимира Путіна.

Кремль став на сторону Лукашенка під час масових протестів у 2020, тоді як більшість західних країн відмовилися визнавати результати президентських виборів того року, які вважали сфальсифікованими на користь Лукашенка.

У Кремлі сприймають спільні навчання дуже серйозно, адже, як кажуть там, Росія та Білорусь стикнулися із "безпрецедентними загрозами".

Дипломатія триває

Як заявив ВВС російський посол у ЄС Володимир Чижов, у Росії все ще вважають, що розв'язати кризу довкола України можна дипломатичним шляхом. Він також заявив, що російські військові повернуться на місця постійної дислокації після завершення навчань.

Водночас речниця Білого дому Джейн Псакі заявила: "Спостерігаючи за підготовкою до цих військових навчань, ми, звісно, бачимо більше ескалації, ніж деескалації".

Тим часом у Європі тривають дипломатичні зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту, що триває від 2014, коли Росія анексувала Крим, а контроль над частиною Донбасу отримали проросійські сепаратисти.

Від початку конфлікту загинули щонайменше 14 тисяч людей.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у четвер дипломатичні зусилля щодо подолання кризової ситуації мають продовжитися у нормандському форматі - між Україною, Росією, Францією та Німеччиною.

Пан Макрон заявив, що президент Путін запевнив його, що російські війська не загострюватимуть кризу, проте у Росії кажуть, що не давали таких гарантій.

Після візитів до Москви, Києва та Берліна на початку цього тижня французький президент заявив, що основою для вирішення конфлікту на сході України та деескалації нинішньої ситуації можуть стати мінські угоди.

Ці угоди, підтримані Україною, Росією, Францією та Німеччиною у 2014-2015 роках. Раніше президент Зеленський критикував угоди, підписані його попередником. Він твердив, що вони дають надто багато свободи бойовикам, які частково контролюють українські території на Донбасі.

А у Берліні канцлер Німеччині Отто Шольц зустрінеться із лідерами Балтійських держав.

"Наша мета - досягнення безпеки у Європі, і я віру, що ми досягнемо цієї мети", - заявив німецький лідер напередодні.

Тим часом британський прем'єр Борис Джонсон вирушить у Брюссель та Варшаву, аби висловити підтримку союзникам у НАТО.

А міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс та міністр оборони Бен Воллес мають зустрітися із своїми колегами у Москві.

Напередодні візиту пані Трасс заявила, що у російській столиці вона збирається висловити підтримку свободі та демократії в Україні і закликати Москву до пошуку дипломатичного вирішення конфлікту.

У Москві неодноразово звинувачували "англо-саксонські країни" в ескалації напруження довкола України.

А заяви Лондона про те, що Кремль планує встановити маріонетковий проросійський режим в Україні сприйняли як "істерію".