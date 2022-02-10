Жарт про зґвалтування не те, що треба терпіти: Білий дім про "терпи, красуне" від Путіна

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жарт на тему зґвалтування викликав би обурення у США, вважає речниця Білого дому

"Будь-який жарт про зґвалтування, безумовно, викликав би обурення всіх у (нашому) уряді. Чи то з вуст американського, чи то іноземного чиновника", - прокоментувала на прохання журналістів жарт президента Росії Володимира Путіна про "красуню" речниця Білого дому.

На традиційному брифінгу Джен Псакі запитали, як в адміністрації президента США сприймають висловлювання російського лідера щодо України, в якому вбачають "ґвалтівний" підтекст, і чи "не сказав Білий дім Кремлю: "Гей, це не гарно!".

Журналіст також поцікавився, що означають такі недипломатичні висловлювання російського президента на тлі тих титанічних дипломатичних зусиль, які нині докладають, щоб розв'язати кризу довкола України. І як би таке толерували у Вашингтоні.

"Ми ніколи не приховували нашого занепокоєння браком правдивості у деяких висловлюваннях президента Путіна та інших представників російської влади, так само як і їхньою агресивною риторикою, - заявила речниця Білого дому. - І звісно, цей жарт не був би тим, що ми (толеруємо)".

Президентські жарти нижче пояса

Автор фото, AFP Підпис до фото, Путін любить і вміє жартувати, вважають в Росії

7 лютого на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Володимир Путін заявив, що Україна мусить виконувати мінські угоди, навіть якщо вони їй не подобаються.

"Чинний президент (Зеленський, - Ред.) нещодавно заявив, що йому не подобається жодний пункт цих мінських угод. "Подобається, не подобається - терпи, моя красуне". Треба виконувати, по-іншому не виходить", - заявив російський президент.

У соцмережах цитата Путіна нагадала рядок з непристойної пісні радянського панк-гурту "Красная плесень", де йдеться про фактичне зґвалтування з елементами некрофілії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков згодом пояснив журналістам, що, на його думку, Путін взяв фразу про "красуню" "з народної творчості".

Раніше президент Росії вже використовував схожі жарти на публічних заходах.

Наприклад, у жовтні 2014 року очільник Кремля, коментуючи на пресконференції стрімке зростання курсу російського рубля до долара, процитував прислів'я: "Якби у бабусі були зовнішні статеві органи дідуся, вона була б дідусем, а не бабусею".

Терпіння - то мудрість

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2019 році в президента Зеленського було більше причн посміхатися, коли президент Франції був посередником між ним і Володимиром Путіним

Український президент Володимир Зеленський, коментуючи висловлювання Володимира Путіна, заявив, що з ним важко сперечатися.

"Безумовно, є речі щодо яких не посперечаєшся з президентом РФ: Україна, дійсно, красуня... Щодо того, що "терпи, моя красуне", то я в цілому вважаю, що Україна дуже терпляча, тому що терпіння - це мудрість", - заявив український президент вже на своїй пресконференції з президентом Франції.