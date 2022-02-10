Флот Росії займає Чорне та Азовське моря. В Україні побоюються економічної блокади

31 хвилин(и) тому

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Після того, як Росія розпочала спільні навчання з Білоруссю поблизу північного кордону України, біля південних кордонів 13-19 лютого мають пройти ще одні російські навчання - у Чорному та Азовському морях.

В Україні вважають, що вони "заблокують" судноплавство в регіоні і матимуть щонайменше серйозні економічні наслідки для України.

"Ми рішуче протестуємо проти рішення Росії блокувати частини Чорного моря, Азовське море та Керченську протоку через підготовку до морських навчань", - написав у твіттері речник українського МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, безпрецедентно велика територія навчань фактично унеможливлює навігацію в обох морях, а це, у свою чергу, призведе до негативних економічних наслідків для України, зокрема, для її портів.

Те, що своїми навчаннями із "ракетними та артилерійськими стрільбами" Росія перекриє "значну частину морських районів - практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря", підтвердили і у командуванні військово-морських сил України.

"Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні", - йдеться у повідомленні ВМС України.

"Перекриваючи рекомендовані морські шляхи, Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі, що беззаперечно є порушенням як духу, так і букви Конвенції ООН з морського права 1982 року", - також зазначають у ВМС.

Автор фото, ВМС ЗСУ Підпис до фото, На своїй сторінці у Facebook ВМС ЗС України дає карту російських навчань

"Не хочемо ніякої паніки, але це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт "морської блокади" українських портів", - прокоментував ці повідомлення у фейсбуці керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, кримський економіст Андрій Клименко.

Він нагадав, що експерти вже давно попереджають про таку можливість.

"Це треба зупинити. На найвищому міжнародному рівні. А паніки не треба, тому що при слові "блокада" першими будуть змінювати свої плани судновласники", - вважає експерт.

"Ніяких коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. Такого за останні вісім років не було", - твердить експерт.

"Чорне море в північно-західній частині перекривається до межі територіального моря України, в Азовському - від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю".

Рекордні сили РФ в Чорному морі

10 лютого Росія та Білорусь почали спільні навчання на території Білорусі, у яких бере бучать близько 30 тисяч російських вояків.

А до того стало відомо, що Росія стягує рекордні сили свого флоту до берегів України. Зокрема, найближчими днями у води Чорного моря зайшли додатково шість великих десантних кораблів Росії.

Зокрема, Москва перекидає до Чорного моря десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів РФ - "Королев", "Калининград", "Минск", "Петр Моргунов", "Оленегорский Горняк", "Георгий Победоносец".

Таким чином, за даними моніторингової групи BlackSeaNews, кількість російських десантних кораблів на ходу в Чорному морі зросла вдвічі - до 12.

Таке безпрецедентне нарощення сил, якого не спостерігали навіть в 2014 році під час анексії Криму, експерти вважають дуже тривожним. Зокрема, це створює ризик щонайменше морального тиску, а щонайбільше - висадки десанту на українських берегах.