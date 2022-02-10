У принца Чарльза коронавірус. Вдруге
Спадкоємець британського престолу принц Чарльз вже вдруге заразився коронавірусом.
"Вранці принц Уельський отримав позитивний результат тесту на COVID-19 і наразі перебуває на ізоляції", - йдеться в офіційному повідомленні в твітері.
"Його високість дуже шкодує, що не зможе відвідати заплановані на сьогодні заходи у Вінчестері та перенесе цей візит на найближчу можливу дату", - повідомляють у Кларенс-гаузі.
73-річний принц вдруге хворіє на коронавірус, вперше ковід у нього підтвердили наприкінці березня 2020 року.
Цього року мати принца Чарльза, королева Єлизавета ІІ відзначає 70 років на британському троні.
У своєму зверненні до нації з нагоди Платинового ювілею правління королева попросила вважати Каміллу Паркер-Боулз, другу дружину принца Чарльза, королевою-консортом, після того, як Чарльз зійде на престол.