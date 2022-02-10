"Як глухий з німим". Лавров після перемовин з Британією "задумався" про евакуацію дипломатів РФ з України

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порадив неосновному персоналу дипломатичних установ Росії в Україні тимчасово залишити країну, повідомляє ТАСС.

Така заява пролунала незабаром після перемовин Лаврова з очільницею МЗС Великої Британії Ліз Трасс, яка перебуває у Москві з візитом.

Водночас Лавров наголосив, що в такому рішенні Москва звинувачує Захід. Зокрема, рішення кількох країн частково евакуювати диппрацівників та їхні сім'ї через загрозу російського вторгнення в Україну.

"Ми вже, до речі, задумалися самі: може, саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників? Ми теж подивилися на їхні дії і, мабуть, також порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час поїхати додому. Я не знаю, які задумки у наших англосаксонських колег", - заявив міністр, якого цитують "РИА Новости".

Розмову з британським міністром глава МЗС РФ порівняв з "розмовою німого з глухим".

"Чесно кажучи, розчарований тим, що розмова німого з глухим у нас виходить. Начебто слухаємо, але не чуємо. Принаймні, наші докладні роз'яснення загалом впали на непідготовлений ґрунт", - зазначив він.

Лавров раніше заявив, що британсько-російські відносини перебувають "ймовірно, на найнижчій позначці за останні роки".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лавров назвав перемовини з керівницею МЗС Британії Ліз Трасс безрезультатними

Конфлікт через Україну

Британія активно підтримує Україну в конфронтації з Росією, яка загострилася взимку і британський уряд неодноразово попереджав Москву про катастрофічні наслідки повномасштабного військового вторгнення.

У січні британські військово-транспортні літаки доставили в Україну понад 2000 протитанкових комплексів NLAW, а 9 лютого прибув військовий вантаж для територіальних сил оборони.

31 січня міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс внесла у парламент новий закон, який має посилити і розширити режим санкцій у відповідь на можливу агресію Росії проти України.

У своїй заяві в парламенті вона заявила, що закон не означатиме автоматичне запровадження санкцій, але надасть додаткові важелі вплину "у разі подальшого втручання Росії в Україні".

"Ми попіклуємося про те, аби ті, хто несуть відповідальність за агресивні та дестабілізуючі дії Кремля, розділили також важку ціну (за це)", - заявила британський міністр.

"Їхні активи у Британії будуть заморожені. Жодна британська компанія чи фізична особа не зможуть здійснювати (банківські) транзакції з ними. І якщо вони захочуть потрапити до Британії, їх повернуть назад", - додала вона.

Ліз Трасс в телеефірі ВВС сказала, що під нові санкції можуть потрапити російські фінансові установи, енергетичні компанії та будь-які фірми та особи, які підтримують російську владу.

"Ніщо не виключено", - сказала Трасс, відповідаючи на запитання, чи торкнуться санкції нерухомості в Лондоні, якою володіють "путінські олігархи"

Автор фото, Reuters

1 лютого під час візиту до Києва британський прем'єр Борис Джонсон обговорив з президентом Зеленським масштабне зосередження російських військ на кордонах України і загрозу вторгнення, а також як його відвернути.

Джонсон наголосив на своїй тезі про те, що російське вторгнення в Україну буде "політичною та гуманітарною катастрофою", а також стане "поразкою для президента Путіна".

"Українці будуть боротися до останньої краплі крові. 200 тисяч військових України є дуже потужними, тому російські матері мають пам'ятати про життя своїх синів", - заявив Борис Джонсон.

Він також заявив, що важко вести переговори, коли Росія "тримає пістолета біля скроні" України, і припустив, що наміри Путіна полягають у "новій Ялті". Тобто угоді про те, щоб "заново накреслити" безпекову мапу Європи.