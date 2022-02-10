На Харківщині на смерть збили чоловіка. На допит викликають Ярославського

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Фейсбук Олександра Ярославського

Поліція викликає на допит впливового бізнесмена Олександра Ярославського, якого називають "можливим учасником" смертельної ДТП на Харківщині, під час якого загинув 50-річний пішохід.

Про це повідомляє в телеграмі міністерство внутрішніх справ.

ДТП сталася 9 лютого ввечері на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський".

За фактом ДТП поліцейські відкрили провадження за двома статтями Кримінального кодексу та встановлюють всі обставини події.

Що відомо про ДТП та до чого тут Ярославський

Про загибель чоловіка на автошляху в Харківській області повідомила місцева поліція в четвер вранці. Його тіло з ушкодженнями знайшли невдовзі після аварії.

Попередньо правоохоронці встановили, що ДТП сталася близько 22.55 9 лютого.

"Невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєва в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода - чоловіка на вигляд близько 50 років. Тіло померлого направлено до моргу. Його особа, а також особа зловмисника наразі встановлюються", - йдеться в повідомленні поліції.

Винуватцю загрожує покарання від 3 до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Пізніше ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що чоловіка збив кортеж впливового бізнесмена з Харкова Олександра Ярославського.

Зокрема, джерело видання "Українська правда" повідомило, що на місці злочину знайшли номери 0018.

Такі номери начебто має передня машина кортежу Ярославського. Джерело УП також зазначило, що Ярославський часто сам водить авто.

BBC News Україна звернулася до пресслужби бізнесмена, але поки що не отримала відповіді щодо ситуації.

Водночас низка українських ЗМІ повідомили з посиланням на свої джерела, що 10 лютого літак Ярославського начебто залишив Україну та вилетів до Лондона.

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