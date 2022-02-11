У Кремлі пояснили, чому Путіна з Макроном роз'єднував шестиметровий стіл

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Russian Presidential Press and Information Office Підпис до фото, Зустріч президента РФ Путіна та президента Франції Макрона в Москві

Прессекретар президента Росії розповів, чому одним колегам Володимир Путін при зустрічі тисне руку, а з іншими спілкується з відстані кілька метрів.

Останній такий випадок був під час переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном: вони сиділи один навпроти одного по різні боки шестиметрового столу.

За словами представника Кремля Дмитра Пєскова, у цьому "немає політики".

"Напевно, треба роз'яснити, бо це викликає великий інтерес. Справді, в деяких ситуаціях Путін спілкується зі своїми гостями безпосередньо, зовсім поруч, сидячи перед каміном у представницькому кабінеті, вони обмінюються рукостисканнями тощо, а з кимось переговори відбуваються за столом", - сказав Пєсков у п'ятницю.

Відстань між президентами за столом переговорів, додав він, становить близько шести метрів.

"Це справді пов'язано з тим, що деякі лідери дотримуються своїх правил і вони не планують взаємодіяти з приймаючою стороною в плані обміну тестами. Ми з розумінням до цього ставимося, це нормальна світова практика, але в цьому випадку тоді вступає протокол додаткових заходів щодо захисту здоров'я нашого президента та наших гостей одночасно. Тоді застосовується більша відстань", - продовжив представник Кремля.

У період пандемії Путін максимально скоротив кількість поїздок та особистих зустрічей, проводячи більшу частину заходів у режимі онлайн. Потім він знову почав брати участь у заходах, але їхні учасники мали перед зустріччю з президентом два тижні перебувати на карантині.

За словами Пєскова, Еммануель Макрон відмовився здавати російській стороні ПЛР-тест на коронавірус перед зустріччю з Путіним.

Французька преса раніше написала, що президент Макрон за порадою спеціальних служб відмовився надавати зразки слини, з якими б Росія отримала зразок його ДНК.

Переговори російського та французького лідерів тривали понад п'ять годин. Фотографії шестиметрового столу, який роз'єднав двох президентів, згодом породили безліч мемів у соцмережах.

Автор фото, Russian Presidential Press and Information Office Підпис до фото, Зустріч Путіна з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном у Москві

Пєсков не став відповідати на запитання, чи Путін здає ПЛР-тест медикам сторони, що прибуває.

"Тут я не хотів би вдаватися в подальші якісь деталі. Все-таки давайте щось залишимо у непублічному боці. Але ще раз: можливі різні формати взаємодії тих, хто забезпечує епідеміологічну безпеку і нашого президента, і наших гостей", - сказав Пєсков.

Автор фото, Russian Presidential Press and Information Office Підпис до фото, Президент РФ Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін

З початку року президент Росії вже кілька разів зустрічався із закордонними колегами. Опинитися при цьому в безпосередній близькості до Путіна вдалося лідерам Казахстану, Китаю та Аргентини.

А прем'єр-міністру Угорщини та президенту Ірану, як і Макрону, довелося спілкуватися з Путіним через довгий стіл.