Канал "Наш" Мураєва потрапив під санкції РНБО. Його закриють

50 хвилин(и) тому

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти юридичних осіб, які володіють телеканалом "Наш", який пов'язаний з опозиційним політиком Євгенієм Мураєвим.

Таке рішення ухвалили 11 лютого під час виїзного засідання в Харкові, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, санкції стосуються, зокрема, компаній "Наша Прага", "Наш 24", "Наш 365" тощо. Під санкції потрапила також кіпрська компанія, на яку оформлені ці юрособи. Кінцевими бенефіціарами цих компаній значаться батьки Мураєва - Ольга та Володимир.

На запитання, чому саме проти цього каналу запровадили санкції, Данілов відповів: "На підставі подання СБУ, яке на сьогодні було зроблено".

Обмеження запроваджують на п'ять років, уточнив він. Рішення означає, що канал припинить мовлення.

"Усі 14 видів санкцій, які є, проголосовані та введені в дію", - заявив секретар Радбезу.

В 2021 році РНБО так само вже наклала санкції на телеканали, які пов'язували з політиком Віктором Медведчуком, який і сам потрапив під санкції.

Мураєв під час мітингу прихильників, яких він зібрав під Харківською облдержадміністрацією на знак протесту проти закриття каналу, заявив, що до останнього не вірив, що це рішення ухвалять.

"Мені здавалося, що влада піде шляхом мирного врегулювання на Донбасі, - заявив Мураєв. - Це єдиний канал, який не підтримував войовничу риторику. Влада вибрала інший шлях".

Політик заявив, що тепер "країна на порозі війни", але закликав протестувальників розійтися по домівках і нічого не громити.

"Бачить бог, не хотів говорити багатьох речей і багато чого робити, тепер розумію, що повинен. Володимире Олександровичу, це твоя остання помилка, і ми точно станемо твоїм вироком", - заявив він.

Що саме збирається робити його команда, Мураєв обіцяв уточнити згодом.

Мураєв та канал "Наш"

Автор фото, УНІАН

ЗМІ писали, що РНБО заздалегідь планувала розглянути санкції проти політика Євгенія Мураєва та закриття телеканалу "Наш", до якого він має пряме відношення.

Каналом формально володіє його батько та деякі інші співвласники.

Мураєв на знак протесту навіть зібрав своїх прихильників біля будівлі Харківської облдержадміністрації, де пройшло засідання РНБО. Про цей протест він оголосив днем раніше.

У січні британська розвідка повідомляла, що цей опозиційний політик - ймовірний кандидат, якого Москва бачить новим главою уряду України після військового вторгнення в країну та повалення нинішньої влади.

Мураєва та його телеканал "Наш" українські ЗМІ та політики часто називають проросійськими.

Сам Мураєв та Росія дані британської розвідки рішуче заперечували.

Політик уточнив, що йому вже чотири роки як заборонено в'їзд в Росію, а сам він має зовсім інше бачення майбутнього України, аніж Москва.

45-річний Євгеній Мураєв був членом Партії регіонів за президента-втікача Віктора Януковича.

Після Євромайдану пройшов до парламенту від партії "Опозиційний блок". Згодом, в 2018-му політсила розкололася.

Кум Путіна Віктор Медведчук та колишній соратник Мураєва Вадим Рабінович очолили нову політсилу "Опозиційна платформа - За життя", яка нині перебуває в парламенті.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У 2021 році Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко потрапили під санкції в Україні

А Мураєв, розсварившись з Медведчуком та Рабіновичем, спробував поборотись за депутатський мандат з іншими опозиційними політиками, але успіху не досягнув.

Зараз Мураєва здебільшого можна побачити в ефірі його інформаційного телеканалу "НАШ", де він охоче критикує владу та коментує найрізноманітніші питання українського та світового порядку денного.

Він створив одноіменну з каналом партію.

Опитування показують, що рейтинг його новоствореної партії "Наші" ледве-ледве сягає прохідного бар'єра у 5%, а його особистий рейтинг коливається в межах 5-6%.

Це вдвічі менше, ніж в його основного конкурента на проросійському електоральному полі та соратника Медведчука Юрія Бойка, який також не приховує президентських амбіцій.