Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" завершилася без спільних декларацій

1 година тому

Автор фото, unian

Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату"(Україна, Франція, Німеччина, Росія) у Берліні завершилася без ухвалення спільної декларації, але всі сторони визнають необхідність виконання мінських домовленостей. Про це повідомив на брифінгу пізно вночі у Берліні очільник Офісу президента Андрій Єрмак, який представляв Україну на перемовинах.

"Ми не змогли дійти до якогось спільного документу. Дійсно, сьогодні практично 9 годин продовжувалися ці перемовини… Було б дуже добре, якби на другу зустріч в "нормандському форматі" після тривалої перерви ми б змогли щось узгодити, бажання таке є, але сьогодні відбулося як відбулося", - повідомив він.

Єрмак висловив сподівання, що незабаром відбудеться нова зустріч радників лідерів "нормандського формату", а також відновиться робота тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, зокрема, щодо обміну полоненими.

"Всі підтвердили сьогодні, що у нас є мінські домовленості, їх треба виконувати", - додав він.

Росію на перемовинах представляв заступник глави адміністрації президента Дмитро Козак.

На порозі війни

Зустріч у Берліні відбулась на фоні заяв про можливе вторгнення російських військ в Україну і після старту масштабних російсько-білоруських військових навчань "Союзна рішучість-2022" біля українських кордонів.

За приблизними оцінками, поблизу кордонів України зібралася армія, яка налічує понад 130 тисяч осіб. 13-19 лютого мають пройти ще одні російські військові навчання - у Чорному та Азовському морях.

У цей час партнери України - США, Велика Британія, Данія, Польща та інші країни Заходу висловлюють підтримку територіальній цілісності країни й доставили сюди вже понад 1 000 тонн зброї. Росії у разі вторгнення вони погрожують небаченими санкціями.

Помітне збільшення арсеналу української армії викликало роздратування Росії. Однак Кремль не збирається відводити війська від кордонів, продовжує масштабні навчання, а наміри нападати на Україну спростовує.

Мінськ і відсутність результату

За сім років від дня підписання у 2014 році жодного пункту мінських угод так і не реалізували повністю. При цьому кожна сторона переговорів трактує угоди по-своєму.

Київ та Москва мають протилежні погляди на вирішення більшості спірних питань та шляхів виконання мінських угод і проведення виборів на територіях ОРДЛО.

Автор фото, ВВС

Росія послідовно відмовляється визнавати себе стороною конфлікту та змушує Київ у різний спосіб до прямих перемовин з бойовиками.

Попередня зустріч радників "нормандської четвірки" відбулась 26 січня у Парижі. Тоді сторони заявили про відданість всіх сторін режиму припинення вогню і домовилися домовлятися далі.

Лідери країн четвірки давно не зустрічалися. Перша й остання зустріч президентів країн "нормандської четвірки" за Володимира Зеленського відбулось 9 грудня 2019 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Останній раз лідери "нормандської четвірки" збирались за одним столом у грудні 2019 року

Проте суттєвого прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі так і не відбулось, а оголошене влітку 2020 року всеосяжне перемир'я працює частково, обстріли тривають.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що хоче якнайшвидше за свого посередництва організувати зустріч президентів Путіна та Зеленського, щоб посприяти мирному врегулюванню конфлікту.