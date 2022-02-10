Локдауну через "Омікрон" не буде - Ляшко

41 хвилин(и) тому

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Кількість хворих на Covid-19 зростає, але локадуну не буде.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив 10 лютого на брифінгу в Полтавській ОДА.

"Зростає кількість випадків, але не госпіталізацій, - зазначив міністр. - Локдауну не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, що передбачає "червону зону".

Так, за минулу добу в Україні виявили більше ніж 41 тисячу інфікованих коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві та Одеській області.

9 лютого понад 4 тис. українців з ковідом потрапили до лікарні. Це значно менше, ніж було під час осінньої хвилі, коли за день фіксували до 7 тисяч госпіталізацій. Але це все одно велика кількість пацієнтів, кажуть українські лікарі й закликають людей вакцинуватися.

Віктор Ляшко заявив, що за наявності достатньої кількості вакцини проти коронавірусної інфекції, говорити про локдаун по всій країні недоречно.

За його словами, як тільки в країні рівень вакцинації досягне 70%, можна буде забути й про адаптивний карантин. Поки що в Україні вакциновано 50% дорослого населення.

Дві дози щеплення від ковіду в Україні отримали 14,7 млн людей. Бустерну дозу - 459 тисяч.

Наразі у "червоній зоні" знаходяться дві області України - Івано-Франківська та Рівненська.

Ще у трьох областях червона зона почне діяти з 11 лютого. Йдеться про Закарпатську, Хмельницьку та Луганську області.

За умов червоної зони невакцинованих людей не мають пускати у громадські місця. При вході до ресторанів, ТРЦ, у громадському транспорті у людей мають перевіряти ковід-сертифікати. Але в Україні такі перевірки проводять рідко.

Тим часом, за словами міністра, Україна вже перебуває на піку чергової хвилі ковіду з показником 41 тисяча хворих на день.

Раніше він прогнозував, що кількість інфікованих може злетіти до 60 тис. на добу, це близько півмільйона нових інфікованих на тиждень. А вже після цього може початися спад.

Близько 100-300 людей в Україні помирає від ковіду щодня. Внаслідок пандемії в Україні загинули понад 102 тис. людей.