США: Москва обмежує морський суверенітет України
США розкритикували проведення військово-морських навчань Росії у Чорному та Азовському морях.
Про це йдеться у Twitter посольства США в Україні.
"Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України", - заявили у посольстві.
Нещодавно Росія розпочала спільні навчання з Білоруссю поблизу північного кордону України.
13-19 лютого мають пройти ще одні російські військові навчання - у Чорному та Азовському морях.
Москва перекидає до Чорного моря десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів РФ - "Королев", "Калининград", "Минск", "Петр Моргунов", "Оленегорский Горняк", "Георгий Победоносец".
Державна російська агенція "РИА "Новости" повідомила з посиланням на пресслужба Чорноморського флоту, що в Криму будуть відпрацьовувати оборона узбережжя від десанту.
В Україні вважають, що вони "заблокують" судноплавство в регіоні й матимуть щонайменше серйозні економічні наслідки для України.
"Ми рішуче протестуємо проти рішення Росії блокувати частини Чорного моря, Азовське море та Керченську протоку через підготовку до морських навчань", - написав у твіттері речник українського МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, безпрецедентно велика територія навчань фактично унеможливлює навігацію в обох морях, а це, своєю чергою, призведе до негативних економічних наслідків для України, зокрема, для її портів.
Ввечері 10 лютого український журналіст, редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко з посиланням на повідомлення у системі NOTAM повідомив, що РФ передумала блокувати Азовське море. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Флот Росії займає Чорне та Азовське моря. В Україні побоюються економічної блокади
Після того, як Росія розпочала спільні навчання з Білоруссю поблизу північного кордону України, біля південних кордонів мають пройти ще одні російські навчання - у Чорному та Азовському морях.