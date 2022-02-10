США: Москва обмежує морський суверенітет України

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Патрульний катер берегової охорони Прикордонної служби при Федеральній Службі безпеки Росії чергує в Керченській протоці

США розкритикували проведення військово-морських навчань Росії у Чорному та Азовському морях.

Про це йдеться у Twitter посольства США в Україні.

"Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України", - заявили у посольстві.

Нещодавно Росія розпочала спільні навчання з Білоруссю поблизу північного кордону України.

13-19 лютого мають пройти ще одні російські військові навчання - у Чорному та Азовському морях.

Москва перекидає до Чорного моря десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів РФ - "Королев", "Калининград", "Минск", "Петр Моргунов", "Оленегорский Горняк", "Георгий Победоносец".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські військові кораблі йдуть через Босфор до Чорного моря

Державна російська агенція "РИА "Новости" повідомила з посиланням на пресслужба Чорноморського флоту, що в Криму будуть відпрацьовувати оборона узбережжя від десанту.

В Україні вважають, що вони "заблокують" судноплавство в регіоні й матимуть щонайменше серйозні економічні наслідки для України.

Автор фото, ВМС ЗСУ Підпис до фото, На своїй сторінці у Facebook ВМС ЗС України дає карту російських навчань

"Ми рішуче протестуємо проти рішення Росії блокувати частини Чорного моря, Азовське море та Керченську протоку через підготовку до морських навчань", - написав у твіттері речник українського МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, безпрецедентно велика територія навчань фактично унеможливлює навігацію в обох морях, а це, своєю чергою, призведе до негативних економічних наслідків для України, зокрема, для її портів.

Ввечері 10 лютого український журналіст, редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко з посиланням на повідомлення у системі NOTAM повідомив, що РФ передумала блокувати Азовське море. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.