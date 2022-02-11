Взяв ручку і домалював очі. Охоронця галереї покарали за вандалізм

1 година тому

Автор фото, THE ART NEWSPAPER RUSSIA

Охоронця у галереї у російському Єкатеринбурзі звинувачують у тому, що він ручкою домалював очі на відомій картині, чим зіпсував шедевр.

Йдеться про полотно "Три фігури", яке у 1930-х роках створила Анна Лепорська, учениця знаменитого Казимира Малевича.

Картини художників-авангардистів зазвичай абстрактні й без очей.

У грудні відвідувачі галереї Єльцин-центр помітили намальовані ручкою очі на картині "Три фігури" і повідомили про це працівникам галереї.

Переглянувши камери спостереження, стало зрозуміло, що це зробив охоронець.

Після інциденту його звільнили. Поліція відкрила кримінальну справу.

"Це був його перший день на роботі. Чому він це зробив - невідомо. Адміністрація вважає, що він ніби втратив розум", - розповіла Анна Решеткіна, куратор виставки.

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На щастя, охоронець не сильно натиснув ручкою на картину і пошкодження неглибокі, повідомляє видання "Новини мистецтва".

Про пошкодження картини поліцію повідомили ще 20 грудня, але там спочатку відмовилися відкривати справу, адже пошкодження несуттєве.

Проте справу відкрили після того, як міністр культури РФ поскаржився до генпрокуратури.

Охоронцю може загрожувати штраф або три місяці в'язниці.

Картину "Три фігури" для реставрації повернули до Третьяковської галереї у Москві, якій вона належить.

Пошкодження оцінили у 3 тисячі доларів.

На інші картини у Єльцин-центрі встановили захисні екрани.

Художниця Анна Лепорська була студенткою знаменитого художника родом з України Казимира Малевича, засновника руху авангард й автора відомого "Чорного квадрату".

Лепорська прославилася завдяки проєктуванню будівель і виставок, а також живопису.