Зустріч радників Норманді, холодний прийом Трасс і загроза морської блокади. Теленовини ВВС
У випуску 10 лютого:
- Російські танки біля кордонів України - тоді як представники Києва та Москви зустрічаються в рамках нормандського формату.
- Британська дипломатія в дії. Міністр закордонних справ у Москві, тоді як Борис Джонсон попереджає про небезпеку в Брюсселі і Варшаві. Крижаний прийом Ліз Трасс і сердитий Лавров.
- Що про загрозу кажуть у Києві, аналізує оглядач ВВС з дипломатичних питань.
- Як має діяти українська влада в умовах, коли Босфор пройшли шість бойових кораблів Росії, а російське командування закриває великі частини акваторії Чорного моря та Азов для навчань? Думка експерта.
- Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте висловлює підтримку Україні. Інтерв'ю ВВС.
#standwithukraine #солідарністьзукраїною #російськінавчання #російськазагроза
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.