Зустріч радників Норманді, холодний прийом Трасс і загроза морської блокади. Теленовини ВВС

У випуску 10 лютого:

  • Російські танки біля кордонів України - тоді як представники Києва та Москви зустрічаються в рамках нормандського формату.
  • Британська дипломатія в дії. Міністр закордонних справ у Москві, тоді як Борис Джонсон попереджає про небезпеку в Брюсселі і Варшаві. Крижаний прийом Ліз Трасс і сердитий Лавров.
  • Що про загрозу кажуть у Києві, аналізує оглядач ВВС з дипломатичних питань.
  • Як має діяти українська влада в умовах, коли Босфор пройшли шість бойових кораблів Росії, а російське командування закриває великі частини акваторії Чорного моря та Азов для навчань? Думка експерта.
  • Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте висловлює підтримку Україні. Інтерв'ю ВВС.

#standwithukraine #солідарністьзукраїною #російськінавчання #російськазагроза

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