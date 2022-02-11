Смертельна ДТП з кортежем Ярославського. У МВС звільнили керівника поліції Харківщини

1 година тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У МВС кажуть, що кортеж бізнесмена Олександра Ярославського скоїв ДТП, внаслідок якої загинула людина

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Своє рішення він пояснив обставинами розслідування смертельної ДТП за участі кортежу впливового бізнесмена Олександра Ярославського.

"Сьогодні слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП", - повідомив Монастирський.

Втім, за його словами, вже вдалося з'ясувати, що людина, яка хотіла взяти на себе відповідальність, насправді не була за кермом авто, а перебувала під час ДТП в іншому місці.

"Буде розслідувано спробу фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського", - пообіцяв Монастирський.

За його словами, надавалися неправдиві показання і відбулася спроба приховати злочин. Тепер його розслідуватиме Головне слідче управління Нацполіції.

10 лютого поліція викликала на допит бізнесмена Олександра Ярославського, якого називають "можливим учасником" смертельної ДТП на Харківщині, під час якого загинув 50-річний пішохід.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Денис Монастирський повідомив, що злочин намагалися приховати

Сам бізнесмен свою причетність до аварії спростував, а його пресслужба повідомила, що за кермом авто була інша людина.

"За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH (корпорації Ярославського. - Ред.). Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав", - йдеться у повідомленні.

Водночас пресслужба Ярославського повідомила, що водій "прибув у відділення для допиту" і "співпрацює зі слідством".

ДТП сталася 9 лютого ввечері на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський".

За фактом ДТП поліцейські розпочали провадження за двома статтями Кримінального кодексу та встановлюють обставини події.

Винуватцю загрожує покарання від 3 до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Що відомо про ДТП та до чого тут Ярославський

Про загибель чоловіка на автошляху в Харківській області повідомила місцева поліція у четвер вранці. Його тіло з ушкодженнями знайшли невдовзі після аварії.

Попередньо правоохоронці встановили, що ДТП сталася близько 22:55 9 лютого.

Автор фото, Нацполіція

Пізніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що чоловіка збив кортеж впливового бізнесмена з Харкова Олександра Ярославського.

Зокрема, джерело видання "Українська правда" повідомило, що на місці злочину знайшли номери 0018.

Такі номери начебто має передня машина кортежу Ярославського. Джерело УП також зазначило, що Ярославський часто сам водить авто. Сам бізнесмен у коментарі харківському виданню "Об'єктив" заявив, що не причетний до аварії.

Водночас низка українських ЗМІ повідомили з посиланням на свої джерела, що 10 лютого літак Ярославського начебто залишив Україну та вилетів до Лондона.

Пізніше пресслужба бізнесмена підтвердила, що авто належало компаніям Ярославського, але за кермом "був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH". Також пресслужба підтвердила, що Ярославський вилетів до Лондона, але запевнила, що цей візит відповідає графіку, сформованому ще на початку тижня.

Хто такий Олександр Ярославський?

Автор фото, ФК "Металіст"

62-річний Олександр Ярославський є президентом фінансово-промислової групи DCH (Development Construction Holding).

Серед активів групи Харківський тракторний завод, залізорудне підприємство "Суха балка", Дніпровський металургійний завод тощо.

Раніше Ярославський був співвласником Укрсиббанку. Він також з 2005 до 2012 року був президентом харківського футбольного клубу "Металіст", а потім повернув собі цю роль в серпні 2021 року.