У допінг-пробі Валієвої знайшли заборонений препарат. Все, що відомо про це

53 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Російських фігуристів досі не нагородили золотою медаллю Олімпіади, тому що у крові 15-річної Каміли Валієвої виявили заборонений препарат триметазидин, підтвердили у Міжнародному агентстві тестування (ITA). Від змагань спортсменку не відсторонили і долю медалей ще не вирішили, оскільки розгляд справи триває.

Допінг-пробу у Валієвої взяли 25 грудня 2021 року під час чемпіонату Росії з фігурного катання в Санкт-Петербурзі, йдеться в пресрелізі ITA. Лабораторія, акредитована Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА), повідомила про виявлення у тесті триметазидину 8 лютого 2022 року, у день відкриття Олімпіади у Пекіні.

Після цього спортсменку, відповідно до регламенту, тимчасово відсторонили від змагань, Валієва це заперечила, і наступного дня Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) скасувало тимчасове усунення та дозволило їй продовжити участь в Олімпіаді.

ЗМІ писали про виявлення в організмі Валієвої триметазидину ще напередодні. Тоді організатори Олімпіади повідомили, що нагородження російських спортсменів відкладається через "юридичні консультації".

Це не перший допінговий скандал, в якому опинилися російські фігуристи.

Хто така Каміла Валієва

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Вона сміється над законами фізики" - так писали про Камілу Валієву

"Міс Досконалість", "вона сміється над законами фізики" - після тріумфального виступу на Олімпіаді у Пекіні преса осипала росіянку Камілу Валієву компліментами.

15-річна фігуристка вперше в історії Олімпійських ігор у жіночій одиночній програмі з фігурного катання виконала четверний стрибок.

Але вже за кілька днів російській команді з фігурного катання не віддали золоті медалі. Як повідомляють ЗМІ, нагородження затримали через підозру у вживання допінгу Валієвою.

Світ облетіли фотографії, на яких Каміла Валієва висить у повітрі паралельно льоду.

Четверний стрибок 15-річної спортсменки обговорювали світові ЗМІ, спортивні фахівці та вболівальники.

Каміла Валієва прийшла у дорослий спорт лише пів року тому і за цей час встигла встановити кілька світових рекордів та стати чемпіонкою Європи.

Після виступу в Пекіні з легкої руки британської преси за Валієвою міцно закріпився епітет "Міс Досконалість", а в китайській соціальній мережі Weibo пости з хештегом #valieva збирають десятки мільйонів переглядів.

Автор фото, Reuters

"Я люблю Олімпіади, тому що навіть у такі тяжкі часи планета завмирає, щоб із захопленням спостерігати, як спортсмени (і артисти!) на кшталт Каміли Валієвої показують нам красу цього світу у виконанні однієї людини. Пісня. Поема. Картина…Спасибі тобі, Каміло Валієва, за твій дар робити цей світ красивішим", - написав у твіттері голлівудський актор Алек Болдуін.

Небезпечний стрибок

Четверні стрибки поки що не є обов'язковим елементом програми на Олімпіаді, але, схоже, Каміла Валієва виставила планку у фігурному катанні, лише подолавши її, можна буде вразити суддів і перемогти.

Її неймовірний виступ змусив замислитися про майбутнє жіночого фігурного катання і про те, наскільки етичними є методи підготовки молодих фігуристок.

Річ у тому, що медики вважають четверні стрибки надзвичайно травмонебезпечним елементом для жінок.

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Як пояснили ВВС фахівці зі спортивної медицини з Університету Вісконсина, для четверного стрибка фігуристу необхідне потужне зусилля, щоб поєднати момент вертикального відриву від льоду з початком обертання.

Здійснювати такі стрибки, кажуть фахівці, можуть лише дівчата-підлітки, чиє тіло ще не до кінця розвинене.

Це означає, що якщо четверний стрибок стане елементом, без якого вже не можна перемогти на великих змаганнях, для дівчат віком від 18 років цей вид спорту буде просто закритим.

На сьогодні перехід у дорослий спорт можливий лише з 15 років, а отже спортивна кар'єра фігуристки може бути обмежена в середньому трьома роками.

Якщо четвертні стрибки стануть необхідною частиною виступів, багато 20 річних спортсменок стануть застарими для цього спорту. До цього у фігурному катанні перемагали фігуристки, яким по 25-30 років.

Каміла Валієва входить до школи фігурного катання Етері Тутберідзе. Небезпечні четвертні стрибки разом з Валієвою виконують ще двоє відомих підопічних Тутберідзе - Олександра Трусова та Анна Щербакова. Їм усім 15-17 років.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Етері Тутберідзе та її підопічні

"Дитячою фабрикою" з нелюдською культурою назвала школу Етері Тутберідзе фінська фігуристка Кайра Корпі, триразова медалістка чемпіонатів Європи, яка після закінчення кар'єри вивчає спортивну психологію.

"Не вона це вигадала. Є чимало тренерів, які працюють у схожій манері, і багато федерацій схвалюють такі методи підготовки спортсменів", - вважає Корпі.

Вихід із ситуації, на думку багатьох фахівців, один - підняти вікову планку переходу у дорослий спорт.

Допінг та росіяни

Але занадто юний вік спортсменок не єдина і не найбільша проблема у російському фігурному катанні. За кілька днів після тріумфального виступу Валієвої її, за даними ЗМІ, запідозрили у вживання допінгу.

Збірна Олімпійського комітету Росії з фігурного катання виборола на змаганнях золото. Зірковим у цій перемозі звісно вважається виступ Валієвої. Турнір закінчився ще 7 лютого, але команду досі не нагородили.

У Міжнародному Олімпійському комітеті заявили, що проводять юридичні консультації, не розкривши деталі, які саме.

Видання Inside The Games повідомило, що церемонію нагородження відклали через проблеми з допінг-тестом у когось із російських фігуристів і що це, ймовірно, Каміла Валієва.

А російське видання "Чемпіонат" уточнило, що, скоріш за все, йдеться про пробу, яку Валієва здала в грудні. У ній начебто знайшли мізерні сліди заборонених речовин.

Можливо, вони не впливають на результати виступу, до того ж пробу взяли у період ще до змагань, пишуть ЗМІ.

Автор фото, Reuters

"Всі приймають"

Кілька років тому в школі фігурного катання Етері Тутберідзе, куди входить Валієва, прогримів ще один скандал з допінгом.

У 2019 році російська фігуристка Анастасія Шаботова у прямому ефірі свого інстаграму заявила, що для успішних виступів спортсменам необхідно приймати допінг. Вона запевнила, що російські фігуристки у групі Етері Тутберідзе активно використовують заборонені речовини, а потім взяла свої слова назад й вибачилася.

"Мені дзвонять і питають: "Вона хвора чи дурна? Їй даєш вітамін C від кашлю, а дівчинка вважає, що це допінг", - заявила тоді тренерка фігуристки Світлана Панова.

Через деякий час після цієї скандальної заяви Анастасія Шаботова вирішила змінити спортивне громадянство і почала виступати за збірну України. На Олімпіаді у Пекіні вона медалі не завоювала.

За вживання заборонених речовин Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) кілька років тому наклала санкції на всю збірну Росії.

Багатьох спортсменів не допустили до змагань, а команду позбавили права виступати на Олімпіаді під прапором Росії.

Росіяни виступають у Пекіні під прапором Олімпійського комітету Росії.

Що буде далі із золотом для російських фігуристів?

Рішення про розподіл медалей командного турніру ухвалять після апеляції, яку Міжнародний олімпійський комітет подав на рішення РУСАДА про зняття тимчасового усунення з Валієвої, у Спортивному арбітражному суді.

У Російському олімпійському комітеті заявили, що результати фігуристів у командному турнірі не можуть автоматично переглянути через позитивну допінг-пробу російської фігуристки. Федерація фігурного катання на ковзанах Росії заявила, що не сумнівається у чесності Валієвої і надасть їй підтримку.

"Згідно з Всесвітнім антидопінговим кодексом, Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА), Міжнародний союз ковзанярів (ISU), РУСАДА та МОК мають право оскаржити рішення про скасування тимчасового усунення в Спортивному арбітражному суді (CAS)", - йдеться у повідомленні Міжнародного агентства тестування.

"МОК скористається своїм правом подати апеляцію, оскільки рішення необхідне до наступного змагання, у якому спортсменка має взяти участь (жіноче індивідуальне катання, 15 лютого 2022 року)".

Рішення про результати команди Олімпійського комітету Росії у командному заліку з фігурного катання, тобто про долю золотих нагород, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) може ухвалити лише після винесення остаточного рішення по суті справи.

В Міжнародному агентстві тестування додали, що додаткових коментарів у цій справі не буде до завершення її судового розгляду.

Виїзна панель Спортивного арбітражного суду розгляне справу Валієвої до 15 лютого, коли розпочнуться індивідуальні олімпійські змагання у цьому виді спорту.