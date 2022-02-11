На планеті, яка обертається навколо "білого карлика", може існувати життя

Паллаб Гош

Науковий кореспондент BBC

1 година тому

Автор фото, Mark A. Garlick Підпис до фото, На цьому зображенні художник уявив планету, яка обертається навколо зірки-"білого карлика"

Дослідники вважають, що поблизу вмираючого сонця може бути планета, на якій можливе існування життя.

Якщо це підтвердиться, то це буде перший випадок відкриття планети, на якій може існувати життя і яка обертається навколо зорі- "білого карлика".

Планету виявили в "зоні, придатній для життя" біля зорі. У цій зоні не надто холодно і не надто спекотно для підтримання життя.

Дослідження науковці опублікували в щомісячних повідомленнях Королівського астрономічного товариства.

Професор Джей Фаріхі з Університетського коледжу Лондона, який очолював дослідження, сказав, що спостереження було абсолютно новим для астрономів.

"Це вперше, коли щось помітили в "зоні, придатній для життя" біля білого карлика. Тому існує ймовірність існування життя в іншому світі…", - сказав він BBC News.

У той час, як дуже великі зірки після смерті стають чорними дірами, менші, як наше Сонце, стають білими карликами - зірками, які витратили все своє ядерне паливо і втратили зовнішні шари.

Зазвичай вони розміром з планету і випромінюють блакитно-біле світло, коли вперше формуються.

Вважається, що ймовірна планета, яка розташована на відстані 117 світлових років від Землі, і в 60 разів ближче до вказаної зорі, ніж наша планета до Сонця.

Автор фото, Jay Farihi

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Дослідники не мають прямих доказів існування планети, але рух 65 структур розміром з Місяць, які обертаються навколо "зони, придатної для життя" цього білого карлика, свідчать про те, що вона там є.

Відстань між структурами не змінюється, що свідчить про те, що вони перебувають під впливом гравітації планети, яка розташована поблизу.

"Це був шок для команди, - розповідає професор Фаріхі. - Рух був настільки моторошно точним, що це не можна було вигадати".

Придатна для життя зона - це смуга навколо зорі, де рідка вода може існувати на планеті і, отже, підтримувати життя. Її часто називають "зоною Златовласки", оскільки якщо планета розташована занадто близько до зорі, то буде занадто гаряче, а якщо занадто далеко, то буде занадто холодно, тоді як усередині смуги умови "саме ті".

Результати дослідження мають стимулювати астрономів до активного пошуку прямих доказів існування планет навколо білих карликів.

"Зазвичай в астрономії, якщо ми вже знайшли щось, це означає, що воно поширене", - каже професор Фаріхі.