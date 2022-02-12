Євробачення 2022. Аліна Паш, Wellboy, Kalush та інші змагаються за путівку від України

1 година тому

Автор фото, Євробачення

Уже на цих вихідних Україна дізнається, хто представлятиме країну на пісенному конкурсі Євробачення-2022, фінал якого відбудеться 14 травня у Турині.

Національний відбір учасника від України на Євробачення-2022 розпочнеться у суботу о 18:30. Його транслюватиме телеканалі UA:Перший.

Переможця нацвідбору оберуть за результатами голосування глядачів і журі у співвідношенні 50% на 50%.

Хто змагатиметься у національному відборі за можливість представляти Україну на Євробаченні-2022 і що про них відомо?

Автор фото, suspilne.eurovision

Cloudless

Молодий київський поп-рок гурт Cloudless уже брав участь у нацвідборі 2020 року. Тоді вони не пройшли далі півфіналу, а у фіналі переміг гурт "Go_A".

Пісні гурту можна чути в українських телесеріалах, зокрема у серіалі "Школа, що розповідає про життя підлітків та їхні стосунки з учителями та батьками.

Учасники гурту переконані, що зміни починаються з кожного. І для того, щоби змінити Україну, то варто почати зі змін у собі.

"Ми бачимо в новинах багато травмуючих подій. І ми кажемо, що попри ці події - "все буде добре". Ми зможемо дати собі раду, зможемо досягнути своїх цілей, прийти до свого щастя", - розповів один з музикантів гурту Антон Панфілов в інтерв'ю "Суспільному".

У фіналі нацвідбору на Євробачення-2022 виступлять з композицієюAll be alright.

Автор фото, suspilne.eurovision

Michael Soul

Michael Soul - це сценічний псевдонім Михайла Сосунова. Він родом він із Білорусі, кілька разів брав участь у відборах на Євробачення від тієї країни.

У 2017 році він виступав на бек-вокалі в гурту NaviBand, який представляв Білорусь на пісенному конкурсі у Києві.

Також змагався в українських вокальних шоу "Х-Факторі" та "Голосі країни".

У 2021 проєкт Michael Soul переїхав до України.

У фіналі нацвідбору на Євробачення-2022 виступить з композицією Demons.

Автор фото, suspilne.eurovision

Our Atlantic

Український інді-поп гурт з Умані, який зараз працює в Києві.

На нацвідборі на Євробачення-2022 музиканти виступлять з україномовною піснею "Моя любов". Самі музиканти пояснюють, що у пісні показують актуальну проблему насильства, яке дуже часто межує з любов'ю.

Музиканти зняли кліп на цю пісню, який називають "вечірньою замальовкою, яка стається майже щодня та майже у кожній квартирі".

Автор фото, suspilne.eurovision

Barleben

Олександр Барлебен із Житомирщини, колишній військовий, який провів багато часу у зоні бойових дій на Сході України.

Barleben починав із соціального проєкту, який хотів привернути увагу міжнародної спільноти до війни на Донбасі, але згодом почав писати попмузику.

Потрапив до фіналу нацвідбору через скандал з іншим учасником - проєктом Laud. Того дискваліфікували через порушення правил конкурсу - нібито пісню Head Under Water представили ще у 2018 році. Хоча сам Laud стверджує, що нічого не порушував, а офіційний реліз композиції відбувався у грудні 2021-го.

У фіналі нацвідбору на Євробачення-2022 виступить з композицією Hear My Words.

Автор фото, suspilne.eurovision

Roxolana

Роксолана Сирота - співачка зі Львова. Раніше знімалася в серіалі "Черговий лікар", а у 2019 році брала участь у вокальному шоу "Голос країни".

Минулого року вона запустила артпроєкт Ukraine Is, де поєднала поп- та електронну музику і український фолк.

У фіналі нацвідбору на Євробачення-2022 Roxolana виступить з композицією GIRLZZZZ.

Автор фото, suspilne.eurovision

Kalush Orchestra

Це додатковий проєкт гурту Kalush, який, за словами його учасників, поєднує у своїх піснях реп та фольклорні мотиви.

У фіналі нацвідбору на Євробачення-2022 виступить з композицією "Stefania", яка присвячена мамі фронтмена гурту Олега Псюка.

Минулого року Kalush встигли випустити повноцінний альбом та кілька синглів у колаборації з репером Skofka, Христиною Соловій та Jerry Heil.

Автор фото, suspilne.eurovision

Wellboy

Антон Вельбой став сенсацією минулого року. У фіналі нацвідбору він представить композицію Nozzy Bossy.

Минулого року дві пісні виконавця - "Гуси" і "Вишні" - стали хітами.

Кліп на пісню "Гуси" зібрав понад 18 млн переглядів на YouTube. А кліп на пісню "Вишні" вже переглянули понад 8 мільйонів разів.

Напередодні фіналу нацвідбору у мережі виник скандал, пов'язаний з тим, що співачка Тіна Кароль, яка входить до журі конкурсу, профінансувала запис пісні Вельбоя.

У грудні Тіна Кароль розповіла, що займається розкручуванням Антона Вельбоя разом із його продюсером Юрієм Бардашем.

"Я беру участь у його становленні, розкручуванні, кар'єрі. Точніше, перебуваю в пайовій участі. Спочатку перші фінанси на запис пісні "Гуси" він отримав з моїх рук", - сказала співачка в інтерв'ю "КП в Україні".

Автор фото, suspilne.eurovision

Alina Pash

Закарпатська співачка, що поєднує хіп-хоп, аренбі та етномотиви.

До Євробаченя вона записала відмінний від своєї попередньої творчості трек "Тіні забутих предків".

Це лірична композиція з фольклорними мотивами, у якій поєдналися українська та англійська мови. Назва пісні дублює назву однойменної повісті класика української літератури Михайла Коцюбинського.

За словами виконавиці, у цій пісні немає її особистої історії, у ній - історія українського народу.

Ще до нацвідбору Аліна Паш потрапила в скандал. Виявилося, що після 2014 року вона одного разу виступала в Криму, а також їздила в Москву.

Виконавиця пояснює, що нічого не порушувала і керувалася виключно патріотичними мотивами.

"Моя позиція чітка - у нас 8 років йде війна, Росія - агресор. Крим - це Україна. Незмінно. І я їздила в Україну", - сказала Аліна Паш про поїздку в Крим в коментарі "Суспільному".

Водночас організатори національного відбору не знайшли підстав дискваліфікувати фіналістку.

Нещодавно співачка виграла премію Європейського союзу для молодих артистів Music Moves Europe Awards 2022.

Де дивитися і як голосувати

Пряму трансляцію нацвідбору на Євробачення-2022 глядачі зможуть побачити на телеканалі UA: ПЕРШИЙ 12 лютого о 18:30.

Трансляцію можна подивитися на сайті eurovision.ua, а також на ютуб- та фейсбук-сторінках Суспільне Євробачення і почути на хвилях Радіо Промінь.

Переможця національного відбору конкурсу оберуть шляхом змішаного голосування суддів і глядачів, що разом становить 100%.

До журі конкурсу увійшли Тіна Кароль та Джамала, які представляли Україну на Євробаченні у 2006 і 2016 роках відповідно та представник "Суспільного" Ярослав Лодигін.

Глядачі, які хочуть проголосувати за учасника конкурсу, можуть надіслати SMS-повідомлення з кодом номера учасника, який відображається на екрані під час трансляції фіналу.

З одного номера можна проголосувати за кожного учасника не більше одного разу.

Так виглядає офіційний логотип Євробачення-2022. Його слоган - The Sound of Beauty

Автор фото, eurovision.tv Підпис до фото, Так виглядає офіційний логотип Євробачення-2022. Його слоган - The Sound of Beauty

Що відомо про фінал Євробачення

Господарем цьогорічного Євробачення-2022 є італійське місто Турин, адже минулого року на Євробаченні-2021 переміг італійський музичний гурт Maneskin.

На арені PalaOlimpico виступатимуть учасники з 41 країни.

Півфінали відбудуться 10 і 12 травня - Україна виступить у першому, а фінал - 14 травня.

Італія приймає Євробачення втретє за його історію - раніше це було у Неаполі (1965 рік) і в Римі (1991 рік).

Україна на Євробаченні

Минулого року на Євробаченні Україну представляв гурт "Go_A", що переміг у національному відборі 2020 року. Go_A з піснею Shum тоді посів п'яте місце у європейському пісенному конкурсі.

У 2021 році через пандемію коронавірусу Україна не проводила нацвідбір.

Раніше Україна вже двічі перемагала на Євробаченні. У 2004-му це зробила Руслана із піснею "Дикі танці", а в 2016 - Джамала із піснею "1944".

Також учасники від України двічі посідали друге місце і кілька разів входили до п'ятірки лідерів.