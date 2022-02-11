Порошенко залишився невиїзним. Рішення апеляційного суду
Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання експрезиденту та депутату парламенту Петру Порошенку.
Про це повідомляє пресслужба державного бюро розслідувань (ДБР) та однопартійці Порошенка.
"Апеляційний суд фактично підтвердив обґрунтованість підозри Петру Порошенку", - розцінили це рішення суду в ДБР.
"Цим рішенням суд фактично визнав, що підозра депутату була вручена в законний спосіб, є обґрунтованою та підтверджується належними доказами", - йдеться в повідомленні бюро.
Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у період 2014-2015 років під час постачання енергетичного вугілля з території "ДНР-ЛНР".
Порошенко та його захист неодноразово називали цю справу політичною та оскаржували запобіжний захід.
Оскаржувало його також і обвинувачення, яке хотіло більш суворого заходу щодо Порошенка.
"Влада нас боїться, боїться набагато більше ніж Путіна", - коментував раніше свою справу сам Порошенко.
19 січня Печерський районний суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язав, зокрема, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.
Це рішення оскаржив і захист, і обвинувачення. Обвинувачення вимагало арешту.
Порошенко вже кілька разів не зміг виїхати на зустрічі та саміти за кордон через відмову з боку слідчих.
Що за справа?
ДБР впродовж останніх пів року розслідує справу про фінансування терористичних організацій і державну зраду. Порошенко проходить у цій справі підозрюваним.
За статтями, які йому інкримінують, передбачене покарання до 15 років позбавлення волі. У цій же справі його можливим спільником фігурує кум Путіна Віктор Медведчук.
Останній, за версією слідства, безпосередньо займався постачанням вугілля із шахт, розташованих на території "ДНР-ЛНР".
23 грудня минулого року Порошенка викликали на допит, проте він, перебуваючи у Польщі, заявив, що планує повернутися в Україну вже після різдвяних свят.
6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно експрезидента за клопотанням слідчих.