Порошенко залишився невиїзним. Рішення апеляційного суду

8 годин(и) тому

Автор фото, Reuters

Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання експрезиденту та депутату парламенту Петру Порошенку.

Про це повідомляє пресслужба державного бюро розслідувань (ДБР) та однопартійці Порошенка.

"Апеляційний суд фактично підтвердив обґрунтованість підозри Петру Порошенку", - розцінили це рішення суду в ДБР.

"Цим рішенням суд фактично визнав, що підозра депутату була вручена в законний спосіб, є обґрунтованою та підтверджується належними доказами", - йдеться в повідомленні бюро.

Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у період 2014-2015 років під час постачання енергетичного вугілля з території "ДНР-ЛНР".

Порошенко та його захист неодноразово називали цю справу політичною та оскаржували запобіжний захід.

Оскаржувало його також і обвинувачення, яке хотіло більш суворого заходу щодо Порошенка.

"Влада нас боїться, боїться набагато більше ніж Путіна", - коментував раніше свою справу сам Порошенко.

19 січня Печерський районний суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язав, зокрема, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Це рішення оскаржив і захист, і обвинувачення. Обвинувачення вимагало арешту.

Порошенко вже кілька разів не зміг виїхати на зустрічі та саміти за кордон через відмову з боку слідчих.

Що за справа?

ДБР впродовж останніх пів року розслідує справу про фінансування терористичних організацій і державну зраду. Порошенко проходить у цій справі підозрюваним.

За статтями, які йому інкримінують, передбачене покарання до 15 років позбавлення волі. У цій же справі його можливим спільником фігурує кум Путіна Віктор Медведчук.

Останній, за версією слідства, безпосередньо займався постачанням вугілля із шахт, розташованих на території "ДНР-ЛНР".

Автор фото, Getty Images

23 грудня минулого року Порошенка викликали на допит, проте він, перебуваючи у Польщі, заявив, що планує повернутися в Україну вже після різдвяних свят.

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно експрезидента за клопотанням слідчих.