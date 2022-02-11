СБУ проти бурштинокопачів: побоїще зі стріляниною, сокирами та бензопилами

43 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

У Рівненській області відбулася сутичка із застосуванням зброї між співробітниками служби безпеки України (СБУ) та місцевими мешканцями, яких підозрюють в нелегальному видобутку бурштину.

Про інцидент повідомляє СБУ та державне бюро розслідування (ДБР).

За версією СБУ, 10 лютого співробітники відомства проводили "слідчо-оперативні заходи із протидії незаконному видобутку бурштину на території Рівненської області".

"Поблизу села Єльне Сарненського району на них напали місцеві мешканці, озброєні сокирами, холодною та травматичною зброєю. Чоловіки не реагували на законні вимоги правоохоронців і завдали поранень декільком співробітникам служби", - повідомляє СБУ.

ДБР додає, що в хід пішли "ножі, сокири та бензопили".

В результаті спецслужбовці "вимушені були застосувати вогнепальну зброю".

Під час сутички поранили п'ятьох місцевих мешканців та трьох співробітників СБУ.

СБУ стверджує, що нападники займалися незаконним видобутком бурштину. Щодо них відкрили кримінальну справу.

Водночас ДБР повідомляє, що перевірить правомірність дій співробітників СБУ під час інциденту.

"У результаті інциденту п'ятеро цивільних осіб госпіталізовано із вогнепальними пораненнями. У чотирьох з них уражені ноги, в одного із потерпілих рана передпліччя. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється", - додає ДБР.

Бюро відкрило провадження про можливе перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням зброї.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.