Британія та США закликали своїх громадян негайно покинути Україну

21 хвилин(и) тому

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Громадяни Великої Британії, які перебувають в Україні, мають покинути країну просто зараз, заявили у британському міністерстві закордонних справ.

Уряд заявив, що люди повинні виїжджати зараз, "поки доступні комерційні засоби пересування", і радить не їздити в країну.

Раніше президент США Джо Байден закликав американських громадян виїхати з України через побоювання російського вторгнення.

Росія неодноразово заперечувала будь-які плани вторгнення в Україну, попри те, що біля українських кордонів зосереджено понад 100 тис. російських військових.

Біля українських кордонів розпочалися масштабні військові навчання за участі РФ та Білорусі. Крім того, Росія стягнула в Чорне та Азовське моря рекордну кількість військових кораблів і теж планує навчання.

Україна каже про загрозу економічної блокади з моря.

Раніше кілька країн, в тому числі США, Британія та Австралія радили своїм дипломатам залишити Україну.

Покинути Україну закликали своїх громадян також Нідерланди, Латвія, Японія та Південна Корея.

Захід застерігає Москву від агресії та погрожує санкціями. Натомість РФ переконує, що не має планів нападати на Україну, але вимагає припинити розширення НАТО на схід та відмовитися приймати Україну в альянс будь-коли в майбутньому.