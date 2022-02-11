Міністр оборони Британії в Москві, яку зброю дали Україні, і закриття каналу Теленовини ВВС 11.02.22
У випуску 11 лютого:
- Візит Бена Уоллеса в Москву. Чи вдалося британському міністру оборони зменшити напруженість із Росією.
- Військова допомога: Яку зброю західні країни вже надають Україні - і яка ще необхідна для посилення оборони?
- Скандал на Зимовій олімпіаді у Пекіні - російських фігуристів не нагороджують золотом через допінг.
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