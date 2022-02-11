Міністр оборони Британії в Москві, яку зброю дали Україні, і закриття каналу Теленовини ВВС 11.02.22

1 година тому

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