Міністр оборони Британії в Москві, яку зброю дали Україні, і закриття каналу Теленовини ВВС 11.02.22

У випуску 11 лютого:

  • Візит Бена Уоллеса в Москву. Чи вдалося британському міністру оборони зменшити напруженість із Росією.
  • Військова допомога: Яку зброю західні країни вже надають Україні - і яка ще необхідна для посилення оборони?
  • Скандал на Зимовій олімпіаді у Пекіні - російських фігуристів не нагороджують золотом через допінг.

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