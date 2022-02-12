"Конвой свободи". У Парижі поліція зірвала акцію проти ковід-паспортів

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Французька поліція перехопила сотні автівок, що намагалися в'їхати в Париж в рамках акції "Конвой свободи", ініційованої водіями на знак протесту проти коронавірусних обмежень.

Влада країни направила понад 7 тисяч правоохоронців, щоб зупинити демонстрантів.

Цей протестний рух, що зародився в Канаді, нещодавно перекинувся на Європу.

Канадська столиця Оттава кілька днів була паралізована через протести далекобійників, пізніше колони вантажівок почали збиратися у французьких містах і комунах й рухатися на Париж.

Крім того, у понеділок масштабні протести "Конвою свободи" очікують у Брюсселі, де мерія міста їх також заборонила як несанкціоновані.

До протестного руху приєдналися Австралія, Нова Зеландія та Нідерланди.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Броньовані поліцейські машини біля Тріумфальної арки в Парижі чекають на демонстрантів проти Covid, 12 лютого 2022 року

У суботу поліція Парижа заявила, що перехопила сотні автомобілів, що прямували до міста, і виписала водіям майже 300 штрафів, а також заарештувала сімох людей. У двох були ножі, молотки та каністри з бензином, у п'ятьох - рогатки.

На відео, яке оприлюднив в мережі журналіст і поліція, видно, як поліцейські зупиняють автівки на кільцевій дорозі міста.

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Противники ковід-паспортів хотіли зібратися й заблокувати французьку столицю.

"Конвої свободи" організуються в інтернеті і, судячи з усього, складаються з людей з дуже різними політичними поглядами. Через це кількість вантажівок, які мали прибути до Парижа, важко оцінити заздалегідь.

Деякі з них планують після Парижа продовжити рух до Брюсселя, де розташовано багато інституцій Європейського Союзу, для подальших протестних демонстрацій.

Прем'єр-міністр Жан Кастекс сказав у п'ятницю, що влада реагуватиме "дуже жорстко", якщо протестувальники спробують заблокувати французьку столицю.

"Право на демонстрацію та вираження думок є конституційно гарантованими в нашій республіці і в нашій демократії. А блокування в'їзду чи виїзду інших осіб такими не є", - сказав він каналу France 2.

Кастекс також проти того, щоб демонстранти називали себе "Конвоєм свободи".

Слово "свобода" не повинно асоціюватися з "отруйними атаками на вакцинацію", тому що свобода не означає "зараження інших", пояснив він.

Конвої, що складаються з кількох сотень автівок і фургонів, ночували за межами Парижа, а з сьогоднішнього ранку почали в'їжджати в центр міста, очевидно, з метою блокувати Єлисейські поля.

Проте їм завадила присутність поліції і серйозних порушень не сталося.

Після провалу блокування Парижа деякі все ж планують завтра вирушити до Брюсселя.