"Конвой свободи". У Парижі поліція зірвала акцію проти ковід-паспортів
Французька поліція перехопила сотні автівок, що намагалися в'їхати в Париж в рамках акції "Конвой свободи", ініційованої водіями на знак протесту проти коронавірусних обмежень.
Влада країни направила понад 7 тисяч правоохоронців, щоб зупинити демонстрантів.
Цей протестний рух, що зародився в Канаді, нещодавно перекинувся на Європу.
Канадська столиця Оттава кілька днів була паралізована через протести далекобійників, пізніше колони вантажівок почали збиратися у французьких містах і комунах й рухатися на Париж.
Крім того, у понеділок масштабні протести "Конвою свободи" очікують у Брюсселі, де мерія міста їх також заборонила як несанкціоновані.
До протестного руху приєдналися Австралія, Нова Зеландія та Нідерланди.
У суботу поліція Парижа заявила, що перехопила сотні автомобілів, що прямували до міста, і виписала водіям майже 300 штрафів, а також заарештувала сімох людей. У двох були ножі, молотки та каністри з бензином, у п'ятьох - рогатки.
На відео, яке оприлюднив в мережі журналіст і поліція, видно, як поліцейські зупиняють автівки на кільцевій дорозі міста.
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Кінець подкаст
Противники ковід-паспортів хотіли зібратися й заблокувати французьку столицю.
"Конвої свободи" організуються в інтернеті і, судячи з усього, складаються з людей з дуже різними політичними поглядами. Через це кількість вантажівок, які мали прибути до Парижа, важко оцінити заздалегідь.
Деякі з них планують після Парижа продовжити рух до Брюсселя, де розташовано багато інституцій Європейського Союзу, для подальших протестних демонстрацій.
Прем'єр-міністр Жан Кастекс сказав у п'ятницю, що влада реагуватиме "дуже жорстко", якщо протестувальники спробують заблокувати французьку столицю.
"Право на демонстрацію та вираження думок є конституційно гарантованими в нашій республіці і в нашій демократії. А блокування в'їзду чи виїзду інших осіб такими не є", - сказав він каналу France 2.
Кастекс також проти того, щоб демонстранти називали себе "Конвоєм свободи".
Слово "свобода" не повинно асоціюватися з "отруйними атаками на вакцинацію", тому що свобода не означає "зараження інших", пояснив він.
Конвої, що складаються з кількох сотень автівок і фургонів, ночували за межами Парижа, а з сьогоднішнього ранку почали в'їжджати в центр міста, очевидно, з метою блокувати Єлисейські поля.
Проте їм завадила присутність поліції і серйозних порушень не сталося.
Після провалу блокування Парижа деякі все ж планують завтра вирушити до Брюсселя.
Протести далекобійників у Канаді. В столиці запровадили надзвичайний стан
Протести далекобійників проти антиковідних заходів не вщухають у Канаді другий тиждень. Столиця Оттава, за словами мера, "вийшла з-під контролю", а кількість протестувальників значно перевищує кількість поліцейських.