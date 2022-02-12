Зараз критично зберігати спокій - МЗС про загрозу вторгнення Росіі

9 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Влада, армія та дипломати "докладають максимум зусиль, аби Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій, а будь-які агресивні наміри щодо нашої держави не втілилися в життя".

Про це йдеться у заяві МЗС України щодо заходів із протидії агресивним діям Росії.

За інформацією МЗС на засіданні РНБО, що відбулося напередодні під головуванням презиеднта Зеленського, був зроблений "ретельний аналіз поточної безпекової ситуації та подальших дій України".

Нині, завдяки допомозі парнерів Укра\ни, а також "рішенням президента, парламенту та уряду", Україна "додатково зміцнила спроможності аби захистити безпеку держави та українських громадян", твердять в МЗС.

Цьму сприяв і розроблений США та ЄС пакет дортских санкцій проти Росії у разі, як вона вторгнеться в Україну.

"Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку", - йдеться у заяві МЗС.

"Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України.

Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв'язку з усіма ключовими партнерам, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє вживати нам своєчасні дії", - запевняють у дипломатичному відомстві України.