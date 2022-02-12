США евакують "не критично важливих" дипломатів, посли ЄС та Британії залишаються в Києві

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Державний департамент США "наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади".

Про це йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Причиною цього називають "постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій".

Водночас американські дипломати запевняють, що не припиняють свої зусилля на підтримку України.

"Попри скорочення дипломатичного персоналу, основна команда посольства, наші віддані українські колеги, Держдеп і персонал США по всьому світу продовжуватимуть невпинні дипломатичні зусилля й допомогу для підтримки безпеки, демократії та процвітання України", - йдеться у повідомленні посольства США у Twitter.

Разом із тим, у Бюро консульських справ США повідомляють, що від неділі, 13 лютого, Держдеп припинить надання консульських послуг в посольстві США в Києві.

Автор фото, UNIAN

"Посольство збереже невелику консульську присутність у Львові, Україна, для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові та звичайні консульські послуги", - йдеться у повідомленні.

Автор фото, https://travel.state.gov/

Водночас посол Великої Британії Мелінда Сіммонс повідомила у Twitter, що вона та команда посольства залишаються в Києві.

"Я залишаюся в Києві та продовжую працювати тут із основною командою. Посольство продовжує роботу", - йдеться у повідомленні британського посла.

Разом із тим до цього повідомлення прикріплено поради британського МЗС не їхати до України, а тим громадянам Британії в Україні залишити її найближчим часом комерційними рейсами.

А голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас був змушений спростовувати повідомлення у ЗМІ про те, що він виїхав з України. Він зробив допис англійською та української у Twitter:

"Оскільки фейкові новини все ще розповсюджуються, як повторюю: я є і залишаюся в Києві".