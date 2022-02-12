Зеленський про можливість вторгнення Росії: "Ми повинні розраховувати на себе"

1 година тому

Автор фото, president.gov.ua

"Ми повинні як держава розраховувати на себе, перш за все, на своїх військових, на своїх громадян. І повинні бути готовими у будь-який день", - заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи питання українських та іноземних журналістів про можливість скорого нападу Росії на Україну.

Коли президента запитали англійською мовою про те, чи вважає він ймовірним, що вторгнення Росії може статися наступного тижня і чи готується українська влада до бомбардування Києва, пан Зеленський сам переклав запитання, уникнувши згадки про Київ.

Ще один іноземний кореспондент спробував уточнити в українського президента, чи вірить українська влада даним американської розвідки про можливість скорого нападу Росії. На це пан Зеленський відповів, що Київ вдячний усім своїм парнерам за допомогу та інформацію, яку бере до уваги, проте також покладається і на дані української розвідки і готується до будь-яких ризиків.

Він також нагадав іноземним кореспондентам, що Україна перебуває у стані війни з Росією від 2014 року, тож можливість нападів з боку Росії не буде для України несподіванкою.

Так само не повинні бути неочікуваними і заворушення в середині України, вважає президент:

"Сюрпризи можуть бути у будь-який момент. Ми готові до будь-яких кроків, з будь-якої сторони, з будь-яких кордонів".

Він також заявив, що нині в інформаційному просторі "забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку Російської Федерації", і що більша частина інформації, що розповсюджується останніми днями, має панічний характер, а "паніка в нашій країні - найкращий друг ворогів".

"Я не можу погоджуватися чи не погоджуватися з тим, що ще не сталося. Поки що повномасштабної війни в Україні немає", - заявив президент Зеленський, додавши, що "ми розуміємо ці ризики, ці ризики є".

Він також назвав дипломатичний шлях єдиним шляхом для деескалації конфлікту.

Ці заяви президент зробив на Херсонщині, поблизу адмінмежі з Кримом, де спостерігає за навчаннями МВС.

За легендою навчань, правоохоронці відпрацьовують реагування на незаконний перетин пунктів пропуску, спробу знищення дамби, яка блокує постачання води у Крим, звільнення захоплених адмінбудівель, ліквідацію збройних груп.

Тим часом Росія почала навчання у Чорному морі за участі 30 бойових кораблів.

Вони відпрацьовують "оборону морського узбережжя Кримського півострова, пунктів базування м сил російського Чорноморського флоту, а також об'єктів економічного сектора країни, морських комунікацій та районів морської економічної діяльності від можливих військових загроз умовного противника".