Росії не взяти Київ, Харків чи Одесу - заява командування ЗСУ

20 хвилин(и) тому

Автор фото, https://www.mil.gov.ua/

Українська армія є набагато сильнішою і краще підготовленою, ніж у 2014, коли Росія розпочала агресію проти України. Про це йдеться у спільній заяві міністра оборони та головнокомандувача збройних сил України.

"Тоді багато хто психологічно не був готовий чинити опір тому, з ким вчора сидів за одним столом. Зараз ситуація зовсім інша, - цитує міноборони очільника відомства Олексія Резнікова. - Кремлі це точно знають, і це важливий елемент стримування".

За його словами, нині Україна має найпотужнішу армію за останні 15 років.

"Іловайськ, Дебальцеве залишили шрами на її серці, але загартували волю. Героїчна оборона Донецького і Луганського аеропортів, щоденний захист десятків населених пунктів — від Станиці Луганської до Широкиного — зробили бойовий дух незламним, - каже міністр і запевняє:

Кожен, хто бодай один раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений — повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто".

Зустріти ворога "не з квітами"

"420 тисяч українських воїнів і кожен без винятку командир уже дивилися в очі смерті. Ми не віддамо ні клаптика Української землі!", - заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Він також повідомив, що українські вояки постійно вдосконалюють "свої оборонні спроможності, злагодженість підрозділів та військову майстерність", - наприклад, як зараз під час навчань "Заметіль-2022". Крім того, за словами Валерія Залужного, вже створені "бойові порядки і встигли у стислі терміни розгорнути Сили тероборони та озброїли їх ПТРК і ПЗРК".

"Ми посилили оборону Києва. Ми пройшли війну і належну підготовку. Відтак, готові зустріти ворогів, і не з квітами, а зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW. Welcome to hell!" - каже головнокомандувач.

А міністр оборони нагадує не лише про дипломатичну, але й про військову підтримку від західних партнерів України:

"Протягом місяця від різних країн отримано майже 2000 тон сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. Наші воїни вже пройшли навчання і готові застосовувати весь арсенал засобів".

Передбачити неможливо, готуватися - можна

Міністр оборони України зазначає, що "оголошення" про вторгнення Росії в Україні чують вже не вперше за останні пів року, і їх "варто сприймати їх як додатковий спосіб зруйнувати наміри ворога".

Він вважає, що багато країн лише зараз по-справжньому усвідомили небезпеку дій Росії, і тому емоційно реагують на те, через що Україна пройшла вже 8 років тому.

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І, хоча дії Кремля не може передбачити ніхто, але в Україні розглядають і готуються до багатьох варіантів розвитку подій.

"Ніхто не може зазирнути у голову очільникам Кремля і напевно сказати, якими конкретно можуть бути дії. Але абсолютно ВСІ сценарії розвитку ми прораховуємо і готові до них", - твердить міністр оборони, підкреслюючи, що і Україна ні на кого не збирається нападати:

"Ми плануємо йти політико-дипломатичним шляхом. Я вам більше скажу — саме дипломатичним і мирним шляхом додому повернуться і Донеччина з Луганщиною, і Крим із Севастополем!"

А до цього у міністерстві оборони радять українцям зберігати спокій.

"Саме спокій зараз — головна зброя, яка може забезпечити нам надійний фундамент для оборони, - кже Олексій Резніков. - Продовжувати звичайне життя, працювати — це забезпечувати нормальну економічну діяльність, а отже і можливість Збройних Сил захищати країну так і стільки, як і скільки потрібно".