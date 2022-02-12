Байден поговорив з Путіним про загрозу вторгнення в Україну. Головні підсумки

1 година тому

Автор фото, Reuters

Президенти США та Росії поговорили втретє від початку цієї зими. Розмова відбулася на тлі повідомлень Білого дому про те, що вторгнення Росії в Україну може статися у будь-який момент. В Кремлі називають ці прогнози "істерією".

Результати зустрічі свідчать - сторони налаштовані продовжувати перемовини. Розмова тривала понад годину.

Вартість вторгнення

Президент Байден поговорив з президентом Путіним щодо "ескалації РФ військової напруги на кордонах України".

Як заявили у Білому домі, Байден чітко вказав, що у разі подальшого вторгнення в Україну США разом з союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь та завдадуть швидких та серйозних збитків Росії.

Автор фото, Білий дім

Також Байден наголосив, що подальше вторгнення в Україну призведе до величезних людських страждань та зменшить авторитет Росії.

"Президент Байден чітко вказав Путіну, що попри відданість США дипломатичним перемовинам, спільно з союзниками та партнерами готові до інших сценаріїв", - йдеться у заяві.

Домовились говорити

Після розмови російську версію подій озвучив помічник Путіна Юрій Ушаков.

За його словами, Путін занепокоївся через те, що західні країни "накачують" Україну сучасною зброєю, чим нібито провокують Київ до провокацій на Донбасі.

Автор фото, Reuters

Також, за версією Путіна, Україна саботує виконання мінських угод, а західні країни через це тиснуть на Київ недостатньо.

Байден розповів Путіну низку думок, які б могли врахувати безпекові занепокоєння Росії. Натомість Путін сказав, що Москва їх врахує, але вони не зачіпають головних ініціатив Росії.

"Під час розмови Путін та Байден домовились продовжити контакти між офіційними особами двох країн з різних напрямків", - додав Ушаков.

Розмова на фоні ескалації

Президенти США та Росії поговорили втретє від початку цієї зими. Цього разу про розмову попросив президент США через можливу ескалацію.

В Кремлі називають прогнози США "істерією". Москва заперечує плани вторгнення, стверджуючи, що її війська розташовані біля кордонів України для навчань, і що вона має право вільно переміщувати свої сили на власній території.

Росія не зменшує концентрацію військ на кордонах.

Перед розмовою із американським президентом Володимир Путін також майже дві години говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. Цього тижня у понеділок Путін та Макрон також п'ять годин спілкувалися в Москві.

Макрон 12 лютого ввечері подзвонив Володимиру Зеленському.

Автор фото, Президент РФ

А президент Путін між розмовами із президентами Франції та США поговорив із білоруським лідером Олександром Лукашенком.

Попередні спілкування

Перша "зимова" розмова між президентами США та Росії відбувалася на початку грудня у форматі відеоконференції.

Розмова відбувалася по захищеному каналу відеозв'язку двох лідерів, який використали вперше, і тривала приблизно дві години. При цьому Путін перебував у своїй резиденції в Сочі.

Під час цієї розмови сторони оголосили про свої позиції, - президент Байден попередив Путіна про "економічні заходи" проти Росії та збільшення оборонної допомоги Україні у випадку агресії.

У Кремлі натомість зазначили, що президент Путін доводив, що Київ здійснює "демонтаж" мінських угод і вимагав юридичних гарантій не розширення НАТО на Схід.

Друга розмова відбулася 30 грудня 2021 року з ініціативи російського президента і тривала 50 хвилин.

Під час цієї розмови президент США закликав свого російського колегу знизити напругу і посилити дипломатичні зусилля довкола України.

Дипломатичне "чергування" по Україні

Після завершення святкових днів, від другої половини січня США, ЄС, Британія, Туреччина вдалися до масштабних дипломатичних зусиль на найвищому рівні, аби спробувати знайти шляхи деескалації ситуації довкола України.

У Києві побували лідери та голови МЗС багатьох європейських країн і Туреччини. Західні ЗМІ навіть назвали чергу щоденних візитів "дипломатичним чергуванням".

Одночасно США та ЄС активно працювали над пакетом нових жорстких санкцій проти Росії на випадок, якщо вона таки напасть на Україну.

Але попри те, що Київ закликав партнерів застосувати санкції превентивно, на Заході заявляли, що санкції самі по собі є елементом стримування Росії.