Samsung представила нові смартфони. У їхньому виробництві використовують рибальські сітки

Джейн Вейкфілд

Кореспондентка з питань технологій

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Samsung

Samsung анонсувала лінійку нових смартфонів Galaxy, які матимуть покращені камери та стилус.

Фірма заявила про використання перероблених матеріалів, зокрема перероблених рибальських сіток та пляшок з-під води.

Кампанія "Galaxy for the Planet" - це п'ятирічний план з ліквідації пластику в пакуванні та припинення виробництва відходів, що накопичуються на звалищах.

Експерти привітали цю "зелену" ініціативу.

Автор фото, Samsung Підпис до фото, Ціна трьох нових телефонів варіюється від 1043 до 2033 доларів

Нейлонові рибальські сітки перетворюють на гранули поліамідної смоли, які використовують у виробництві кріплень для кнопок гучності та увімкнення. Використані пляшки з-під води та футляри для компакт-дисків також використовують для створення різних частин телефонів.

Аналітик компанії Forrester Томас Гассон зазначив, що у цій сфері "ще багато роботи".

"Сьогодні більшість споживачів не мають уявлення про те, наскільки шкідливим для планети є регулярне оновлення смартфонів. Як тільки вони це усвідомлять, екологічність стане ключовим способом розрізняти бренди смартфонів преміум-класу", - зазначив він.

Бен Вуд, головний аналітик дослідницької фірми CCS Insight, відзначив, що приклад зусиль Samsung щодо покращення екологічності їхніх продуктів надихає, але додав, що найважливіше, що виробники телефонів можуть зробити для довкілля, - це довговічні пристрої.

"Використання перероблених матеріалів - це лише один шматочок головоломки", - сказав він.

Власні дослідження CCS Insight показують, що переконати людей купити новий телефон стає дедалі важче, причому основна мотивація придбання нового пристрою полягає в тому, що наявний телефон пошкоджений або погано працює.

За даними Forrester, Samsung наразі відстає від Apple на більшості ринків:

у Британії 40% дорослих власників смартфонів мають iPhone, 33% - пристрої Samsung

у США 51% мають iPhone, а 29% - Samsung

у Франції - 22% пристроїв Apple і 41% Samsung

в Австралії - 43% iPhone, 38% Samsung

Томас Гассон каже, що запуск нової лінійки відкриває Samsung "вікно можливостей", щоб наздогнати конкурента.

"Враховуючи труднощі Huawei, відсутність у Xiaomi бренду в Європі, а також той факт, що Apple не випустить iPhone 14 до кінця 2022 року, у Samsung є кілька місяців, щоб закріпити лідерство на ринку високого класу", - каже експерт.

Нова лінійка включає Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ і Samsung Galaxy S22 Ultra. Ціни варіюються від 1043 до 2033 доларів.

Автор фото, Samsung

S22 і S22+ оснащені надширокою камерою на 50 мегапікселів і 3-кратним оптичним зумом. S22 Ultra має 108-мегапіксельну основну камеру з 10-кратним оптичним збільшенням.

Сенсор із надзвичайно високою роздільною здатністю був розроблений Samsung, але вперше був представлений китайською фірмою Xiaomi, коли вона оголосила про цю функцію в своєму телефоні Mi CC9 Pro Premium у 2019 році.

Смартфон у S22 Ultra також матиме стилус - раніше ця опція була доступна лише для пристроїв Note та складного телефону Galaxy Fold 3.

"Легіон ентузіастів пристроїв Note, які зарекомендували себе як лояльна аудиторія для Samsung, із захватом зустріне Galaxy S22 Ultra, а ось поціновувачі традиційних Galaxy S чухатимуть потилицю, думаючи, навіщо їм потрібен стилус", - каже Вуд.

Samsung також представила нову лінійку планшетів. Їхні Galaxy Tab S8 і S8+ мають екрани з високою роздільною здатністю, опцію 5G і ручку S-Pen.

Смартфони надійдуть у загальний продаж 11 березня.