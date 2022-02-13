Літак з Португалії не зміг залетіти в Україну. Що відбувається з авіацією через кризу

1 година тому

Автор фото, SkyUp

Літак авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до України, змушений був здійснити посадку у столиці Молдови Кишиневі через вимоги ірландського власника авіасудна. Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

"12 лютого 2022 року лізингодавець - резидент Ірландії - повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака .... в повітряний простір України", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що власник повідомив про заборону вже під час виконання рейсу.

Напряму в компанії про це не кажуть, але ситуація може бути пов'язана з безпековими занепокоєннями на фоні можливої ескалації на кордоні України та Росії.

Раніше в соцмережах з'явилося повідомлення, що літак посадили у Кишиневі, майже 200 пасажирів кілька годин очікують автобуси, які довезуть їх в Україну. При цьому пасажирам начебто не повідомили, що стало причиною посадки літака.

Літак виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) - Бориспіль (Україна).

В авіакомпанії SkyUp повідомили, що за допомогою українських дипломатів домовились про посадку в найближчому до території України аеропорту Кишинів, організували трансфер для 175 пасажирів до Києва і забезпечили харчуванням.

Що буде з пасажирською авіацією?

12 лютого видання NOS повідомило, що нідерландська авіакомпанія KLM тимчасово зупиняє польоти до України. Напередодні уряд Нідерландів рекомендував громадянам країни залишити Україну через безпекові ризики.

На сайті компанії KLM поки що немає інформації про заборону польотів. Певні рейси у співпраці KLM та МАУ сьогодні виконувались.

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Співрозмовник BBC News Україна в галузі через прецедент з літаком SkyUp не виключив серйозних проблем в авіасфері України для авіакомпаній, які використовують лізингові літаки - якщо ситуацію не владнають на найвищому рівні.

Можливо, що авіаринок можуть чекати певні проблеми зі страхуванням міжнародних рейсів до України, а через це і подальші проблеми з перельотами.

Депутат парламенту від ЄС Олексій Гончаренко повідомив, що завтра можуть виникнути труднощі з авіаперельотами через проблеми зі страхуванням літаків у повітряному просторі України.

Проте, як розповіли учасники ринку, це питання з'ясовують і офіційної інформації ще немає.

За даними кількох співрозмовників ВВС News Україна у владі, уряд і профільні відомства вже працюють над розв'язанням можливих проблем на авіаринку.

Детальніше про вирішення можливої кризи обіцяють повідомити найближчим часом.

Зараз, згідно з табло аеропортів Києва, більшість рейсів відбуваються за розкладом.