Друге життя Еріксена. Футболіст розповів про повернення на поле після клінічної смерті

1 година тому

Автор фото, AFP

Минулого літа серце півзахисника Крістіана Еріксена зупинилося прямо на футбольному полі. Стадіон був шокований та завмер. Європейське свято футболу перетворилося на трагедію.

Вона тривала п'ять хвилин.

"І раптом я прийшов до тями. Розплющив очі - люди навколо, хтось тисне мені на груди, а я не розумію, що відбувається. У голові уривки думок: ногу зламав? спину?.. Вже потім у швидкій я дізнався, що на п'ять хвилин пішов із цього світу", - розповів Еріксен в інтерв'ю BBC Sport.

Лікарі повернули його до життя та запропонували забути про повернення у великий спорт. Але лише через 8 місяців після клінічної смерті Еріксен повернувся, і не просто, а на вершину клубного футболу - в англійську Прем'єр-лігу.

Він не збирається зупинятися та готується зіграти за Данію на чемпіонаті світу у листопаді в Катарі.

"За відчуттями, я нічим не відрізняюся від колишнього, і ніщо не заважає мені повернутися на колишній рівень", - сказав Еріксен.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На матчах Євро-2020 Еріксену бажали здоров'я і вболівальники, і футболісти

Це серйозна заявка.

Еріксен - найкращий данський футболіст свого покоління. Він кілька років був ключовим гравцем англійського "Тоттенгема", починав у "Аяксі", а завершив перше футбольне життя у міланському "Інтері". Звідти він і вирушив на перенесений через ковід Євро-2020. У першому ж матчі збірної Данії на домашньому стадіоні в Копенгагені 12 червня 2021 серце Еріксена зупинилося.

Данець каже, що психологічно відновлюватися йому не довелося: "Тут ніякого спаду не було взагалі". А ось колишню фізичну форму 29-річний Еріксен надолужив поступово.

"Ми з лікарями склали чіткий план, і я повільно, але правильно йшов до мети. На кожному кроці робили повне обстеження. Я чітко розумів, що якщо щось піде не так, якщо вони помітять погіршення - тоді доведеться ставити крапку".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Лікарі відкачують Еріксена за спинами гравців збірної Данії. У підсумку данці дійшли до півфіналу Євро-2020, де поступилися на "Вемблі" англійцям у доданий час

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Еріксену вживили кардіовертер-дефібрилятор, через що довелося піти з "Інтера" - в Італії з такими імплантами грати заборонено. Спочатку він тренувався наодинці вдома, в Данії. А в січні повернувся до Лондона.

Еріксена підписав клуб "Брентфорд" - новачок та аутсайдер Прем'єр-ліги. На Еріксена тут моляться і данський тренер Томас Франк, і вболівальники. Футболки з його ім'ям миттю забезпечили клубу 30-кратне зростання продажів брендового екіпірування.

Еріксен сповнений рішучості допомогти "Брентфорду" уникнути вильоту з Прем'єр-ліги. Він каже, що не збирається берегти себе і повністю готовий до фізичних навантажень та контактної гри, властивої англійському футболу.

"Страху ніякого немає. Кардіостимулятор взагалі не відчувається і ніяк не заважає. Він розрахований на удари, тож я спокійний. А якщо що трапиться із серцем - ще й врятує, - каже Еріксен. - Труднощів я не боюся і агресивних протистоянь на полі теж не боюся, ні".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Еріксен підписав контракт з лондонським Брентфордом на пів року

"Свій стиль гри я міняти не маю наміру, - каже він. - Пів року я вперто тренувався і стрибав вище за голову, тож тепер я, можливо, навіть у кращій формі, ніж раніше. Тільки ігрової практики не вистачає".

У п'ятницю Еріксена представили вболівальникам і він уже тренується з командою.

"Бігаю, як шалений, пройшов купу обстежень. Здоров'я в порядку, але у футбольну форму можна повернутися тільки у грі. На це піде ще кілька тижнів. Як тільки тренер вирішить, що я готовий, - я буду готовий".

У найближчих двох матчах на полі він точно не вийде, проте дебют другого футбольного життя данця не за горами.

"Я відчуваю, що цей момент ось-ось настане, але готовий потерпіти ще трохи", - каже спокійний та стриманий Еріксен.

"І це буде особливий момент у моєму житті. Знову вийти на поле, знову зіграти, через 7-8 місяців після того, що трапилося, - ось це буде круто".