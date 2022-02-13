Небо України не закрили. Влада екстрено вирішує кризу в авіації

40 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook заперечив інформацію деяких ЗМІ про закриття авіаційного простору України для пасажирських літаків.

"Це не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України. І зараз уряд такого рішення не ухвалював", - зазначив він.

За словами Найєма, більшість авіакомпаній продовжують дільність без обмежень, хоча в деяких з них виникли проблеми зі страховими компаніями через інформацію про можливе повномасштабне вторгнення Росії.

Мінінфраструктури веде діалог з авіаперевізниками і міжнародними партнерами України, і незабаром оголосить про низку рішень, додав Найєм.

"Держава готова підтримати авіаперевізників та планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. І найголовніше. У разі потреби держава забезпечить повернення всіх громадян України з-за кордону", - наголосив заступник міністра інфраструктури.

В пресслужбі Мінінфраструктури додали, що наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти до України з 34 країн світу.

Сьогодні літак авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до України, змушений був здійснити посадку у столиці Молдови Кишиневі через вимоги ірландського власника авіасудна.

Напряму в компанії про це не кажуть, але ситуація може бути пов'язана з безпековими занепокоєннями на фоні можливої ескалації на кордоні України та Росії.

Авіакомпанія та українські дипломати тепер організовують евакуацію пасажирів літака з Молдови до Києва автобусами.

Інцидент з літаком SkyUp

Автор фото, SkyUp

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Літак SkyUp виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) - Бориспіль (Україна).

Через вимогу власника літака, він не зміг потрапити в авіапростір України і сів у Молдові.

"12 лютого 2022 року лізингодавець - резидент Ірландії - повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака .... в повітряний простір України", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що власник повідомив про заборону вже під час виконання рейсу.

У соцмережах з'явилося повідомлення, що літак посадили у Кишиневі, майже 200 пасажирів кілька годин очікують автобуси, які довезуть їх в Україну. При цьому пасажирам начебто не повідомили, що стало причиною посадки літака.

В авіакомпанії SkyUp повідомили, що за допомогою українських дипломатів домовились про посадку в найближчому до території України аеропорту Кишинів, організували трансфер для 175 пасажирів до Києва і забезпечили харчуванням.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у Facebook, що пасажирів літака вивозитимуть 4 автобусами, вони вже в Молдові і мають вирушити до України приблизно о 13:00 за київським часом.

"МЗС також готове надати максимальне сприяння компанії SkyUp, а також іншим українським авіаперевізникам, у вирішенні проблемних питань, пов'язаних із здійсненням їхніх авіарейсів", - наголосив Ніколенко.

Що буде з пасажирською авіацією?

12 лютого видання NOS повідомило, що нідерландська авіакомпанія KLM тимчасово зупиняє польоти до України. Напередодні уряд Нідерландів рекомендував громадянам країни залишити Україну через безпекові ризики.

На сайті компанії KLM поки що немає інформації про заборону польотів. Певні рейси у співпраці KLM та МАУ сьогодні виконувались.

Співрозмовник BBC News Україна в галузі через прецедент з літаком SkyUp не виключив серйозних проблем в авіасфері України для авіакомпаній, які використовують лізингові літаки - якщо ситуацію не владнають на найвищому рівні.

Можливо, що авіаринок можуть чекати певні проблеми зі страхуванням міжнародних рейсів до України, а через це і подальші проблеми з перельотами.

Депутат парламенту від ЄС Олексій Гончаренко повідомив, що завтра можуть виникнути труднощі з авіаперельотами через проблеми зі страхуванням літаків у повітряному просторі України.

Проте, як розповіли учасники ринку, це питання з'ясовують і офіційної інформації ще немає.

За даними кількох співрозмовників ВВС News Україна у владі, уряд і профільні відомства вже працюють над розв'язанням можливих проблем на авіаринку.

Детальніше про вирішення можливої кризи обіцяють повідомити найближчим часом.

Зараз, згідно з табло аеропортів Києва, більшість рейсів відбуваються за розкладом.