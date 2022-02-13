Співробітники ОБСЄ з декількох країн залишають Україну - ЗМІ

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Співробітники ОБСЄ з кількох країн залишать Україну найближчим часом.

Як повідомляє Reuters, вранці у неділю кілька броньованих автомобілів ОБСЄ, завантажені валізами, залишили штаб-квартиру моніторингової місії ОБСЄ у Донецьку.

Джерела інформагентства повідомляють, що американські співробітники ОБСЄ поїдуть з країни, а британських співробітників переміщають у регіони України, підконтрольні уряду.

Одне з дипломатичних джерел повідомило, що з України поїдуть 160 співробітників ОБСЄ, серед них громадяни Нідерландів, Канади, Словаччини, Албанії. 21 спостерігач ОБСЄ вже залишив Донецьк, а 30 поїдуть з підконтрольних уряду районів Донбасу.

Загалом в Україні працюють 680 спостерігачів ОБСЄ, з них 515 у східній частині країни.

Представництво ОБСЄ поки не відповіло на запит Reuters щодо переміщення співробітників.

BBC News Україна також ще не отримала офіційний коментар від представництва ОБСЄ з цього приводу. Втім, джерела BBC News Україна повідомили, що громадяни кількох західних країн, які працюють в моніторинговій місії ОБСЕ, залишать Україну у понеділок.

Автор фото, EPA

В Росії на інформацію про виведення спостерігачів ОБСЄ відреагували "серйозню занепокоєністю".

Речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що генсек ОБСЄ заявив про рішення низки країн передислокувати своїх громадян-співробітників ОБСЄ "через погіршення умов безпеки" в Україні.

"Місію цілеспрямовано затягують у мілітаристський психоз, який нагнітає Вашингтон, і використовують як інструмент для можливої провокації. Закликаємо керівництво ОБСЄ рішуче припинити спроби маніпуляції Місією і не допускати втягування Організації в неохайні політичні ігри...", - написала вона в Telegram.