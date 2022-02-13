В аеропорту Дніпра напали на журналістів "Української правди". Вимагали видалити відео

41 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Журналіст "Української правди" Михайло Ткач відомий розслідуваннями про особливості життя українських можновладців

В аеропорту Дніпра озброєні люди, погрожуючи ножем, здійснили напад на журналістів "Української правди". Про це повідомив у Facebook журналіст видання Михайло Ткач.

"Годину тому біля віп-терміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону, щоб видалити відео", - повідомив він.

Озброєні люди, яких зафільмували журналісти, представлялися охоронцями аеропорту і висловлювали лайку на адресу журналістів.

Пізніше Михайло Ткач уточнив, що нападники належали до приватної охорони.

Пресслужба Національної поліції повідомила, що за фактом нападу на журналістів на території аеропорту Дніпра відкрили дві кримінальні справи.

"Подія кваліфікована як погрози або насильство щодо журналістів та перешкоджання їхній професійній діяльності", - повідомили у поліції.

Напад також прокоментував у Facebook мер Дніпра Борис Філатов, який закликав керівництво держави не дозволити зам'яти справу.

За його словами, сьогодні в місті відзначає свій день народження Ігор Коломойський і до нього на літаках прибула низка гостей.

"Сьогодні в аеропорту, в якому будують термінал чи то для Ярославського, чи то для Бені, і злітну смугу, чи то для держави, чи для Бені, стався напад на знімальну групу "Української правди". Виродки кидалися із ножами на журналістів", - написав мер Дніпра.

Він попередив, що в аеропорту є відеокамери, і якщо з них зникнуть кадри нападу, це буде свідчити про змову поліції зі злочинцями.

Філатов також порівняв фінансово-промислові групи міста з кримінальними угрупованнями, які "смокчуть кров" з Дніпра.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Ігорю Коломойському сьогодні виповнилося 59 років

Саме команда журналіста Михайла Ткача опублікувала у лютому інформацію про ДТП за участі кортежу впливового бізнесмена Олександра Ярославського та скандальне відео з розмовою депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна з поліцейським.

Що за відео з Трухіним?

У серпні 2021 року з'явилася інформація, що нібито депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП у Києві, в якому постраждало шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Потім інформація зникла з деяких ЗМІ, а сам Трухін запевняв, що за кермом автівки був не він.

Автор фото, УНІАН

Протягом пів року з часу ДТП правоохоронні органи так і не змогли однозначно сказати, хто був за кермом та чи був Трухін в стані алкогольного сп'яніння.

Тоді на захист Трухіна стала фракція "Слуга народу" та навіть президент Зеленський, який заявив, що "ніхто не помер" і слід почекати результатів слідства.

Але 1 лютого цього року "Українська правда" оприлюднила відео з начебто натільної камери патрульного поліцейського, який зупинив у той день Трухіна.

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду" і обіцяє "поговорити" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

В результаті на наступний день Трухіна виключили з партії "Слуга народу".