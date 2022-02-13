Скандали на Євробаченні: що відбувається

1 година тому

Автор фото, unian Підпис до фото, Перепалка між представниками гурту Kalush та членом журі нацвідбору Ярославом Лодигіним

Нацвідбір до пісенного конкурсу Євробачення, в результаті якого перемогла співачка Аліна Паш, пройшов зі скандалами.

Один з учасників відбору, Kalush Orchestra, який посів друге місце, заявив про непрозорість підрахунку голосів і вимагав надати доступ до протоколів голосування.

Що відбувається, розповідає ВВС News Україна.

"Вийшли з лісу"

Пристрасті довкола українського відбору на Євробачення вирували задовго до фіналу.

Кілька тижнів тому співачка Аліна Паш звинуватила гурт Калуш у плагіаті частини її пісні Bosorkanya.

Лідер Kalush Олег Псюк в Instagram відповів, що це щедрівка і можливо, "якісь інструменти з чимось у цьому світі повторюються".

У однієї з суддів конкурсу співачки Тіни Кароль спільний продюсер з одним з учасників Wellboy і в шоубізі заговорити про конфлікт інтересів.

Проте справжня драма вирувала у фіналі на сцені конкурсу.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Kalush Orchestra

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Так, член журі Ярослав Лодигін розкритикував виступ Kalush Orchestra через використання етномотивів.

"Найбільше моє переживання, як ми репрезентуємо себе… мені здається, що ми уже декілька разів представляли себе таким чином як Україна, як люди з лісів, з гір в даному випадку. Так? Мені здається, що настав час іншої репрезентації. Ми не маємо повторювати цей образ і робити його стереотипним, що люди сприймали нас тільки як людей природи", - сказав він у прямому ефірі.

У виступі Kalush Orchestra є сопілка, а учасники одягнені у костюми з елементами традиційного одягу.

Заява Лодигіна і низький бал від журі викликали критику у соцмережах. Користувачі обурювалися через слова "вийшли з лісу" щодо гурту і вимагали вибачень від члена журі.

Дискусій можна було б уникнути, якби Ярослав Лодигін підібрав більш коректні слова, вважає культурна оглядачка Олена Чиченіна і зазначає, що насправді нічого нового він не сказав.

"У нашій музичній тусовці ця проблема обговорюється давно. Те, що ми постійно у музиці репрезентуємо себе через фолк - це справді недобре. Настав час, коли цього стало забагато…Фольклор і його вкраплення поступово почали перетворюватися на кліше",- зазначила пані Чиченіна у фейсбук.

Хоча фолк звучав і у виступі переможниці Аліни Паш, але до неї через у журі претензій не було.

Підрахунок балів

Ще один скандальний момент відбувся під час оголошення балів.

За правилами конкурсу те, хто буде представляти Україну на Євробаченні, вирішують оцінки журі та голосування глядачів 50 на 50.

Найвищу оцінку журі конкурсу поставило Аліні Паш - 8 балів, на другому місці був Wellboy - 7 балів, а на третьому - Kalush Orchestra - 6.

Автор фото, unian

Результати голосування глядачів могли змінити цей рейтинг. Глядачі відправляли смс за своїх улюблених виконавців.

Але під час оголошення результатів смс-голосування сталася велика плутанина.

Ведучий Тимур Мірошниченко кілька разів помилявся при оголошенні балів. Він змінював назви гуртів, які отримали найменшу кількість балів і починав все спочатку.

Врешті листок з балами передали члену журі Ярославу Лодигіну, який завершив оголошення результатів, додаючи на ходу бали глядачів і журі. Він і оголосив переможницею Аліну Паш. Вона набрала 7 балів від глядачів. Kalush Orchestra від голосування аудиторії отримав більше - 9, але через низький бал від журі так і не змогли вирватись вперед.

Під час всього цього процесу на сцені перестало працювати електронне табло підрахунку голосів. Глядачі та учасники не змогли бачити на екрані, хто скільки балів отримує.

Згдом те, що сталося на сцені ведучий Тимур Мірошниченко назвав "банальною людською помилкою". Він наголосив, що озвучив ті оцінки, які були завіреними аудиторами, але його збили редактори, які подумали, що він помилився.

"Це лажа. Так бути не повинно. Бо в результаті я «той йолоп, що 8 цифр не може озвучити", довіра до підсумкових балів падає", - написав Мірошниченко у фейсбук.

А довіра до підрахунку таки впала. Після завершення конкурсу представники Kalush Orchestra пішли до організаторів з вимогою пред'явити їм результати голосування глядачів. За лаштунками відбувалися гарячі дискусії з членами журі й гуртом Kalush.

Все це відбувалося під прицілом камер журналістів і прямих трансляцій в інстаграм, що додавало емоцій моменту.

Результатів Kalush у цей вечір не показали.

Фронтмен гурту Олег Псюк звинуватив представників "Суспільного", які є організаторами нацвідбору, у фальсифікації голосів і непрозорості конкурсу.

"Ви готові розбиратись в судовому порядку?", - звернувся Олег Псюк до Ярослава Лодигіна.

"Ми готові розбиратись в судовому порядку", - відповів йому Лодигін.

Офіційні результати голосування глядачів та суддів з'явилися вночі:

Аліна Паш отримала 7 бали від глядачів та 8 балів від суддів;

Kalush Orchestra отримав 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів;

Wellboy отримав 6 балів від глядачів та 7 балів від суддів;

Roxolana отримала 5 балів від глядачів та 3 бали від суддів;

Barleben отримав 3 бали від глядачів та 4 бали від суддів;

Our Atlantic отримав 2 бали від глядачів та 5 балів від суддів;

Cloudless отримав 4 бали від глядачів та 1 бал від суддів;

Michael Soul отримав 1 бал від глядачів та 2 бали від суддів.

У неділю 13 лютого гурт Kalush заявив, що буде подавати документи, "куди треба" і готують "петицію до президента".

"Ми вчора хотіли просто докопатися до істини і побачити той листочок з результатами. Ми просто хотіли його подивитись, але з нами з "Суспільного " ніхто не хотів розмовляти. Якби все було прозоро і чисто то чому приховувати? Чому така таємниця? Мені здається, що тут щось нечисто", - заявив Олег Псюк у сторіз в інстаграм.

Помилилась редакторка

Суспільний мовник попросив вибачення у глядачів та артистів запомилки під час оголошення результатів.

Під час оголошення результатів помилково названі різні бали учасників, йдеться у заяві.

"Редакторка, яка дублювала результати в навушник ведучому Тімуру Мірошниченку, переплутала стовпчики і почала читати результати не по голосуванню глядачів, а підсумкові. Треба було підказувати ведучому оцінки від глядачів, а вона читала суму, яка виходить у підсумку. Таким чином, вона спантеличила ведучого і графічного редактора, що виводив таблицю з результатами на екран. Через спроби внести правки у файлі стався збій і таблиця зникла з екрана. Ми перепрошуємо за ці незручності, особливо за той стрес, що пережив Тімур", — пояснив продюсер та керівник компанії "Френдс Про ТВ" Олексій Гончаренко.

У компанії PwC, яка шостий рік є аудитором підрахунку голосів у національному відборі на Євробаченні, заявили, що перевірили результати голосування і все було правильно - результати SMS голосування глядачів, суддів та загальний бал були передані ведучим у конверті.

Переможниця виступала в Росії?

Після того, як назвали ім'я переможниці Аліна Паш, у соцмережах відновилася дискусія щодо її ймовірних виступів у Росії та незаконних поїздок до Криму.

Співачці дорікають, що вона у 2015 році відвідувала з виступом Ялту в анексованому Криму, куди нібито прилетіла літаком з Москви.

Автор фото, unian

Окрім того, в мережі є світлини з Аліною Паш на Червоній площі у Москві.

Аліна Паш заявила, що до Ялти їздила на автобусі і виступала там на приватному заході.

"Ми їздили в Ялту на весілля до українців. Їх там ще досі багато і я стараюся їх підтримувати як можу. Моя позиція чітка - у нас вісім років йде війна, Росія - агресор, Крим - це Україна, я їздила в Україну", - сказала співачка в інтерв'ю Суспільному.

За її словами, запрошення на концерти в Росії їй надходили, але жодного разу там вона не виступала. На Червоній площі, заявила співачка, у 2017-му вона перебувала як приватна особа.

Суперечки довкола Євробачення в Україні відбуваються не вперше.

Кілька років тому співачка Maruv не поїхала представляти Україну на конкурс, хоча, перемогла у Нацвідборі. Сталося це через її виступи в Росії.

Що відомо про фінал Євробачення

Господарем цьогорічного Євробачення-2022 є італійське місто Турин. Це забезпечила перемога на Євробаченні-2021 італійського музичного гурту Maneskin.

На арені PalaOlimpico виступатимуть учасники 41 країни.

Півфінали відбудуться 10 і 12 травня - Україна виступить у першому, а фінал - 14 травня.

Італія приймає Євробачення втретє за його історію - раніше це було у Неаполі (1965 рік) і в Римі (1991 рік).

Україна на Євробаченні

Минулого року на Євробаченні Україну представляв гурт "Go_A", що переміг у Національному відборі 2020 року.

Go_A з піснею Shum тоді посів п'яте місце у європейському пісенному конкурсі. У 2021 році через пандемію коронавірусу Україна не проводила нацвідбір.

Раніше Україна вже двічі перемагала Євробачення. У 2004-му це зробила Руслана із піснею "Дикі танці", а у 2016 - Джамала із піснею "1944".

Також учасники від України двічі посідали друге місце і кілька разів входили до п'ятірки лідерів.