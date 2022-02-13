Байден поговорив із Зеленським про загрозу вторгнення Росії. Про що домовились

30 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Вони годину говорили про загрозу вторгнення Росії в Україну.

"Президент Байден наголосив на відданості США захисту суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві Білого дому.

Байден чітко вказав, що США швидко і рішуче відповість на подальшу агресію Росії щодо України разом з партнерами та союзниками.

"Два лідери погодились на важливості продовження дипломатичних зусиль та стримування у відповідь на військову ескалацію на українських кордонах", - заявили у Білому домі.

"Мали годинну телефонну розмову з Джо Байденом. Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію", - повідомив Зеленський.

Він пообіцяв згодом розповісти більше деталей.

Війна з 16 лютого?

Днем раніше Байден поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним.

Розмова двох лідерів відбулась після нових прогнозів США щодо вторгнення до України.

Напередодні США заявили, що Росія може почати вторгнення в Україну "будь-якої миті". Вашингтон наказав своїм громадянам негайно виїхати з країни.

Схожі рекомендації громадянам дала Велика Британія, Нідерланди, Японія, Південна Корея та інші.

Багато західних посольств, включно зі США, евакуювали своїх працівників з України, або ж лишили частину працівників у Львові.

Автор фото, Reuters

ЗМІ у США з посиланням на дані розвідки навіть називали чіткі дати вторгнення - 15 чи 16 лютого. Саме останню дату коментував Володимир Зеленський.

"Ми повинні як держава розраховувати на себе, перш за все, на своїх військових, на своїх громадян. І повинні бути готовими у будь-який день", - заявив президент 12 лютого.

Він також сказав, що нині в інформаційному просторі "забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку Російської Федерації", і що більша частина інформації, що розповсюджується останніми днями, має панічний характер, а "паніка в нашій країні - найкращий друг ворогів".

Байден і Путін

Напередодні, 12 лютого Байден поговорив з Путіним. Це вже втретє від початку зими.

Як заявили у Білому домі, Байден чітко вказав, що у разі подальшого вторгнення в Україну США разом з союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь та завдадуть швидких та серйозних збитків Росії.

Автор фото, Reuters

В Кремлі називають всі прогнози США про російське вторгнення "істерією". Москва заперечує плани вторгнення, стверджуючи, що її війська розташовані біля кордонів України для навчань, і що вона має право вільно переміщувати свої сили на власній території.

При цьому концентрацію військ на кордонах Росія не зменшує.

Сторони тоді заявили, що і далі продовжуватимуть перемовини.

Закривають небо?

Після свіжих заяв про вторгнення в Україні виникли проблеми з авіаперельотами.

Напередодні літак авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до України, змушений був здійснити посадку у столиці Молдови Кишиневі.

Автор фото, SKYUP

У SkyUp пояснили ситуацію так: через ризик бойових дій найбільші страхові компанії світу вирішили припинити страхування польотів в авіапросторі України, а власники літаків - лізингодавці - вимагають від українських авіакомпаній повернути літаки на територію ЄС.

Влада наразі екстрено вирішує кризу в авіації. У мінінфраструктури запевняють, що небо не закривають.

Проте вже завтра багато рейсів можуть скасувати. Пізно ввечері уряд має ухвалити низку рішень, щоб уникнути цього.

Дипломатичне "чергування" по Україні

Після завершення святкових днів, від другої половини січня США, ЄС, Британія, Туреччина вдалися до масштабних дипломатичних зусиль на найвищому рівні, аби спробувати знайти шляхи деескалації ситуації довкола України.

У Києві побували лідери та голови МЗС багатьох європейських країн і Туреччини. Західні ЗМІ навіть назвали чергу щоденних візитів "дипломатичним чергуванням".

Одночасно США та ЄС активно працювали над пакетом нових жорстких санкцій проти Росії на випадок, якщо вона таки напасть на Україну.

Але попри те, що Київ закликав партнерів застосувати санкції превентивно, на Заході заявляли, що санкції самі по собі є елементом стримування Росії.