Люди старші 60 зможуть оплатити комуналку за вакцинальну тисячу

1 година тому

Автор фото, unian

Від 14 лютого люди старші 60 років можуть оплатити комунальні послуги з коштів єПідтримки. Про це повідомили у міністерстві цифрової трансформації.

Кілька тижнів тому українцям віком 60+ дозволили витрачати гроші за щеплення на ліки.

Також тепер за ці гроші можна передплатити друковані видання на Укрпошті.

Крім того, уряд збільшив термін використання. Гроші від єПідтримки можна витратити впродовж 9 місяців із дня зарахування, а не 4, як це було раніше.

Як отримати тисячу гривень за щеплення:

- зробити курс з двох щеплень

- мати додаток "Дія" у телефоні і згенерований ковід-сертифікат

- відкрити картку єПідтримки в одному з банків-партнерів

- подати заявку в застосунку "Дія" — натиснути Послуги єПідтримка - Отримати допомогу.

Майже 10 млн українців відкрили картки для отримання тисячі гривень. З програми єПідтримка витратили 3 млрд гривень.

Близько мільярда гривень українці витратили на книжки.

Автор фото, unian

На що витрачати гроші?

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

В уряді нещодавно розширили перелік, на що можна витрачати гроші за вакцинацію.

До сфер спорту, розваг, подорожей додалися освітні курси, канцтовари, шкільне приладдя та друкарська продукція.

Програма "єПідтримка" з виплати грошей за вакцинацію працює з грудня 2021 року.

Люди, які отримали дві дози вакцини і мають додаток "Дія", можуть отримати від держави тисячу гривень та витратити їх на передбачені програмою напрямки.

Ті, хто зробив бустерну дозу, отримають ще 500 гривень.

Так в уряді сподіваються заохотити людей до щеплення.

єПідтримка триватиме рік - до 18 грудня 2022 року.

У другому-третьому кварталі 2022 року розпочнуть другий етап програми. Людям запропонують альтернативний офлайн-механізм отримання грошей без додатка "Дія".

"Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі", - пояснили в мінекономіки.