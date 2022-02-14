Люди старші 60 зможуть оплатити комуналку за вакцинальну тисячу
Від 14 лютого люди старші 60 років можуть оплатити комунальні послуги з коштів єПідтримки. Про це повідомили у міністерстві цифрової трансформації.
Кілька тижнів тому українцям віком 60+ дозволили витрачати гроші за щеплення на ліки.
Також тепер за ці гроші можна передплатити друковані видання на Укрпошті.
Крім того, уряд збільшив термін використання. Гроші від єПідтримки можна витратити впродовж 9 місяців із дня зарахування, а не 4, як це було раніше.
Як отримати тисячу гривень за щеплення:
- зробити курс з двох щеплень
- мати додаток "Дія" у телефоні і згенерований ковід-сертифікат
- відкрити картку єПідтримки в одному з банків-партнерів
- подати заявку в застосунку "Дія" — натиснути Послуги єПідтримка - Отримати допомогу.
Майже 10 млн українців відкрили картки для отримання тисячі гривень. З програми єПідтримка витратили 3 млрд гривень.
Близько мільярда гривень українці витратили на книжки.
На що витрачати гроші?
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Кінець подкаст
В уряді нещодавно розширили перелік, на що можна витрачати гроші за вакцинацію.
До сфер спорту, розваг, подорожей додалися освітні курси, канцтовари, шкільне приладдя та друкарська продукція.
Програма "єПідтримка" з виплати грошей за вакцинацію працює з грудня 2021 року.
Люди, які отримали дві дози вакцини і мають додаток "Дія", можуть отримати від держави тисячу гривень та витратити їх на передбачені програмою напрямки.
Ті, хто зробив бустерну дозу, отримають ще 500 гривень.
Так в уряді сподіваються заохотити людей до щеплення.
єПідтримка триватиме рік - до 18 грудня 2022 року.
У другому-третьому кварталі 2022 року розпочнуть другий етап програми. Людям запропонують альтернативний офлайн-механізм отримання грошей без додатка "Дія".
"Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі", - пояснили в мінекономіки.
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