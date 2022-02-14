Участь Аліни Паш у Євробаченні під питанням: перевіряють її поїздки до Криму

22 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Суспільний мовник, який організовував нацвідбір на Євробачення, перевірить, як співачка та переможниця цьогорічного відбору Аліна Паш їздила до Криму.

Поки що з нею не будуть підписувати угоду про участь у конкурсі від імені України.

Аліну Паш з піснею "Тіні забутих предків" оголосили представницею України на Євробаченні ще в суботу, 12 лютого.

Але після скандалу з плутаниною у підрахунку голосів також почали з'являтися питання про її поїздки до Росії та виступи в Криму.

Відповідно до правил нацвідбору на Євробачення, учасник має гарантувати, що не виступав в Росії та Криму після березня 2014 року і не планує цього робити у майбутньому.

Що відомо про поїздки Аліни Паш?

Аліні Паш дорікають, що вона у 2015 році відвідувала з виступом Ялту в анексованому Росією Криму, куди нібито прилетіла літаком з Москви. За українським законодавством, порушенням є в'їзд до Криму з Росії.

Окрім того, в мережі є світлини з Аліною Паш на Красній площі у Москві.

Аліна Паш заявила, що до Ялти їздила автобусом та виступала там на приватному заході.

Автор фото, unian

"Ми їздили в Ялту на весілля до українців. Їх там ще досі багато. Я стараюся їх підтримувати, як можу. Моя позиція чітка - у нас вісім років йде війна, Росія - агресор, Крим - це Україна, я їздила в Україну", - сказала співачка в інтерв'ю Суспільному.

За її словами, запрошення на концерти в Росії їй надходили, але жодного разу там вона не виступала.

На Красній площі у Москві у 2017-му, твердить співачка, вона перебувала як приватна особа.

У соцмережах поширюють скріни з нібито соцмереж Аліни Паш, де вона у худі з написом "Kyiv@ фотографується у Москві та ще одне фото у куртці з кольорами російського триколору.

Цих фото у соцмережах співачки наразі немає. Аліна Паш раніше розповідала, що фото у Москві - то був пранк, а люди "його не зрозуміли". За словами артистки, її метою було показати, що правильно писати "Kyiv", а не "Kiev".

Чому про це зараз говорять?

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Суспільне що до національного відбору на Євробачення перевіряло, як співачка Аліна Паш їздила до Криму та Росії.

Мовник звертався до Державної прикордонної служби, однак там дані про перетин співачкою кордону не надали, бо вони є конфіденційними.

Аліна Паш "надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу" заявляли раніше у Суспільному.

Проте у понеділок, 14 лютого, мовник оголосив, що проведе ще одну перевірку "у зв'язку з отриманою інформацією від громадян про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash".

Прикордонників попросили підтвердити або спростувати підробку документа.

До завершення перевірки з Аліною Паш не будуть підписувати угоду про участь у Євробаченні.

Сама співачка Аліна Паш поки що не прокоментувала ситуацію. Але в її сторіз в інстаграмі з'явилося повідомлення про те, що хтось дуже не хоче, щоб "її патріотична пісня про Україну і за Україну пролунала на все світ, хтось хоче закопати її тут".

Суперечки довкола Євробачення в Україні відбуваються не вперше.

Кілька років тому співачка Maruv не поїхала представляти Україну на конкурс, хоча перемогла у Нацвідборі. Сталося це через її виступи в Росії.

Автор фото, unian

Що відомо про фінал Євробачення

Господарем цьогорічного Євробачення-2022 є італійське місто Турин. Це забезпечила перемога на Євробаченні-2021 італійського музичного гурту Maneskin.

На арені PalaOlimpico виступатимуть учасники з 41 країни.

Півфінали відбудуться 10 і 12 травня, Україна виступить у першому. А фінал пройде 14 травня.

Італія приймає Євробачення втретє за його історію - раніше це було у Неаполі (1965 рік) і в Римі (1991 рік).

Україна на Євробаченні

Минулого року на Євробаченні Україну представляв гурт "Go_A", що переміг у національному відборі 2020 року. Але Євробачення у 2020 році не проводили через пандемію.

Тому гурт "Go_A" брав участь у Євробаченні у 2021 році і з піснею Shum тоді посів п'яте місце.

Раніше Україна вже двічі перемагала на Євробаченні. У 2004-му це зробила Руслана із піснею "Дикі танці", а у 2016 - Джамала із піснею "1944".

Також учасники від України двічі посідали друге місце та кілька разів входили до п'ятірки лідерів.