Україна виділяє 16,6 млрд гривень, щоб зберегти авіасполучення зі світом

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Шмигаль

Уряд України ухвалив постанову про виділення понад 16 млрд гривень, щоб уникнути припинення міжнародного авіасполучення зі світом.

"Уряд виділяє 16,6 млрд грн, щоб гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він заявив, що сьогодні на позачерговому засіданні ухвалили зміни до використання коштів резервного фонду державного бюджету.

Також гроші виділили для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.

"Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном", - додав Шмигаль.

Через загрозу вторгнення Росії в Україну з 14 лютого страхові компанії могли припинити страхування польотів над Україною, що могло призвести до відміни більшості рейсів.

Закривають небо?

Після свіжих заяв США та західних країн про можливе про вторгнення Росії в Україні виникли проблеми з авіаперельотами.

Спочатку літак авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до України, змушений був здійснити посадку у столиці Молдови Кишиневі.

Автор фото, SkyUp

У SkyUp пояснили ситуацію так: через ризик бойових дій найбільші страхові компанії світу вирішили припинити страхування польотів в авіапросторі України, а власники літаків - лізингодавці - вимагають від українських авіакомпаній повернути літаки на територію ЄС.

Очікується, що вже 14 лютого через проблеми зі страхуванням на український авіаринок чекає серйозна криза. Все більше українців скаржаться, що їм надходять смс про скасування їхніх рейсів у понеділок.