Плани України щодо НАТО. ОП та МЗС пояснили, що мав на увазі Пристайко

49 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Офіс президента наполягає, що євроатлантичний курс України незмінний та закріплений в Конституції. Водночас Міністерство закордонних справ заявило, що слова посла України у Великій Британії про НАТО вирвані з контексту.

Сам Пристайко вранці в понеділок в інтерв'ю BBC Breakfast запевнив, що не мав на увазі вже плани про відмову від євроатлантичних прагнень.

"Пан посол використав слово "гнучкість". Думаю, варто дати йому можливість пояснити, що саме він мав на увазі, перш ніж робити якісь висновки, особливо такі гучні", - заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, якого цитує УНІАН.

Водночас Никифоров підкреслив, що, яким би не було пояснення посла, "північноатлантичний та європейський курс залишається безумовним пріоритетом" України.

"Цей курс не лише закріплений у Конституції, а й щодо нього є повна згода влади та суспільства", - наголосив речник президента.

Водночас МЗС не стало спростовувати чи засуджувати слова посла, а підкреслило, що його не так зрозуміли.

"Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями", - підкреслили в міністерстві.

"Посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки", - зазначило МЗС.

У міністерстві кажуть, що найкращою гарантією безпеки було б негайне прийняття України до Альянсу, але "загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням".

Що мав на увазі Пристайко

Вадим Пристайко також знову прокоментував свою позицію у понеділок вранці в програмі BBC Breakfast.

Посол рішуче заперечив, що мав на увазі, що Україна відмовиться від вступу в НАТО та подякував за можливість "роз'яснити свою позицію", зазначивши, що його не так зрозуміли.

"Я сказав йому (кореспонденту - Ред.), що ми не є членом НАТО просто зараз, і ми готові до багатьох поступок, і це те, що ми робимо у переговорах з росіянами, але не йдеться про НАТО, що закріплено в Конституції", - заявив Пристайко.

За його словами, Україна зараз не є членом НАТО, а безпекові рішення треба ухвалювати зараз.

"Ми ще не член НАТО, ми маємо пошукати щось інше, наприклад, двосторонні угоди з Великою Британією, Сполученими Штатами. Тобто на додачу до НАТО ми шукаємо інші домовленості, які дозволять нам вижити в цій конкретній ситуації просто зараз", - підкреслив посол.

Він зазначив, що вступ України до НАТО залежить від самого альянсу, і "цього не станеться до середи". Саме середу, 16 лютого, американська розвідка називає датою ймовірного вторгнення Росії до України.

Що сказав Пристайко

Резонансну заяву посол зробив в програмі BBC Radio 5 Live.

На запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".

Дипломат уточнив, що "враховуючи ту загрозу, яка є", Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

Коли ведучий уточнив, чи справді посол мав на увазі, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО?

"Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції, - заявив він. - Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, (я маю на увазі - Ред.) що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно".