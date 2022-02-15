Держдума Росії попросила Путіна визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР"

1 година тому

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Державна дума Росії попросила президента Володимира Путіна визнати самопроголошені ДНР та ЛНР.

Поки що рішення депутатів не означає визнання незалежності самопроголошених утворень, це має зробити Володимир Путін.

Відповідний проєкт постанови зібрав 351 голос. Україна вже засудила наміри Росії визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР".

Напередодні до думи внесли два схожих проєкти постанови. Один внесли 19 січня комуністи, другий у понеділок представники провладної партії "Єдина Росія".

Проєкт КПРС, який і ухвалили, передбачає негайне звернення з відповідною вимогою до Путіна. Проєкт "єдиноросів" спершу передбачав консультації з російським МЗС.

Обидва проєкти Держдума розглянула у вівторок, більше голосів набрав документ комуністів - 351 голос, а "Єдиної Росії" - 310. При цьому частина єдиноросів підтримали проєкт комуністів.

Оглядачі не виключають, що Путін може відхилити звернення чи поставити його на паузу.

Референдум 2014-го

У травні 2014 року так звана влада "ДНР" і "ЛНР" провела "голосування", за результатами якого оголосила про незалежність від України. Суверенітет "ЛНР" і "ДНР" визнала лише Південна Осетія, яка сама є невизнаним утворенням.

Саме результатами того референдуму 2014 року стали головним обґрунтуванням рішення Держдуми.

Раніше комуністи називали рішення визнати "ДНР/ЛНР" "обґрунтованим та морально виправданим", що створить підстави начебто для їхнього захисту від зовнішніх загроз.

"Визнали Південну Осетію - ніхто не стріляє, визнали Абхазію - ніхто не стріляє, визнали Придністров'я - ніхто не стріляє. Тому рішення нормальне", - пояснював раніше лідер КПРФ Геннадій Зюганов.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Так званий референдум на Донбасі відбувався під дулами автоматів бойовиків

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Представники КПРФ заявляли під час засідання, що після визнання незалежності грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії жодних санкцій не було, а тому і зараз Росія може вчинити так само.

Депутати-єдинороси вказували, що консультації з МЗС щодо цього питання необхідні, щоб не нашкодити інтересам Росії в контексті мінських угод.

Деякі депутати закликали провести новий референдум та дізнались актуальну думку мешканців невизнаних республік.

У 2019 році президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям Луганської та Донецької областей отримувати російські паспорти за спрощеною схемою.

У липні минулого року перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький повідомляв, що громадянство Росії за спрощеною схемою отримали 611 тисяч мешканців Донбасу, і прогнозував, що до кінця року їхня кількість сягне 2 млн.

Під час засідання Держдуми лунала оновлена інформація про кількість паспортів - 770 тисяч.

Реакція України

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що у разі ухвалення рішення Держдумою РФ про визнання так званих "ДНР і "ЛНР" Росія де-факто і де-юре вийде з мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками.

"Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів", - зазначив міністр.

За годину до рішення Держдуми Верховна Рада України звернулась до світової спільноти з проханням не визнавати незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

За ухвалення постанови проголосував 331 з 369 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Йдеться про звернення Ради до ООН, Європейської комісії, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія масово видає свої паспорт на Донбасі

Депутати вважають, що плани Державної Думи визначати незалежність самопроголошених ЛНР та ДНР є "черговою спробою зруйнувати міжнародний правопорядок, що ґрунтується на статуті ООН".

"Верховна Рада України вважає неможливим вести прямі переговори з ватажками цих утворень на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у постанові.

Депутати просять світові організації підтвердити територіальну цілісність та недоторканність України в межах міжнародно визнаних кордонів, а також не визнавати будь-які рішення Російської Федерації, що стосуватимуться визнання незалежності самопроголошених утворень, та рішуче засудити будь-які російські дії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому, та в Україні зокрема.

Верховна Рада також закликала світову спільноту розглянути питання правових підстав перебування Росії у складі постійних членів Ради безпеки ООН, провести термінове засідання Радбезу через ескалацію конфлікту на українських кордонах, а також застосувати додаткові санкції проти Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.