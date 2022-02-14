"Німеччина - на вашому боці" - Шольц після зустрічі з Зеленським
Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що його країна підтримує Україну на тлі російської загрози, та наголосив, що військова агресія дорого коштуватиме Росії і політично, і економічно.
Втім, про конкретні кроки, до яких готова вдатися Німеччина у разі вторгнення Росії, він не розповів.
"Німеччина - на вашому боці. Моя країна вражена демократичним поступом вашої країни і підтримує вас на цьому шляху", - заявив Шольц на спільній пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Перемовини лідерів країн затягнулися. Підсумкову пресконференцію затримали більш ніж на півтори години.
Сама розмова Шольца і Зеленського тривала майже дві години.
"Ми знаємо, що нам слід зробити"
Як заявив Шольц, скупчення російських військ біля кордонів України Німеччина вважає "необґрунтованим" і таким, що "не має логічних пояснень".
"Безпекові гарантії були центральною темою наших перемовин", - повідомив він.
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Кінець подкаст
"Подальша військова агресія проти України потягне серйозні політичні та економічні наслідки для Росії. Про це я скажу і завтра у Москві", - заявив Шольц, який у вівторок відвідає Росію.
Він також наголосив, що НАТО і США надали Росії "конкретні пропозиції, які ми підтримуємо". Німеччина очікує від Росії відповідь "на ці пропозиції".
Шольц також запевнив, що у разі військової ескалації "ми готові на далекосяжні ефективні санкції, узгоджені з нашими союзниками".
"Якщо Росія порушить територіальну цілісність України знову, ми знаємо, що нам слід зробити", - підсумував він.
Зеленський своєю чергою наголосив, що Україна воліла б бачити "превентивні сигнали" з боку Заходу, щоб запобігти російській агресії.
Крім того, він повідомив, що "детально" поговорив із німецьким колегою про "безпекові ризики, пов'язані з Північним потоком-2".
"І тут ми маємо деякі розбіжності в оцінці. Ми розглядаємо Північний потік-2 через призму енергетичних і безпекових загроз для нас і для регіону. Ми чітко розуміємо, що це - геополітична зброя", - сказав український президент.
"Саме тому Україна потребує енергетичних безпекових гарантій. Важливо, щоб Німеччина стала гарантом транзиту газу територією України", - наголосив Зеленський.
Що ж до питання відмови постачати Україні зброю, німецький канцлер заявив, що його країна не змінила свою позицію.
"Ви знаєте ставлення Німеччини щодо експорту озброєння", - сказав він, додавши, що Німеччина натомість є "найбільшим фінансовим донором для України, і питання це ми перевіряємо знову і знову, і щойно будуть нові результати - ми вам повідомимо".
Скандали з "Північним потоком-2" та зброєю
Позиція Німеччини щодо України в останні місяці викликала багато питань в офіційного Києва.
У той час, як Росія нарощує війська на українських кордонах, а союзники з НАТО відправляють в Україну безпрецедентну військову допомогу та озброєння, Німеччина блокує постачання своєї зброї в Україну.
Крім того, уряд Німеччини, який раніше заявляв про готовність заблокувати російський газопровід "Північний потік-2", якщо РФ піде на нову агресію щодо України, в останні тижні став більш стриманим в риториці.
Зокрема, CNN з посиланням на свої джерела повідомляв, що президент Зеленський відмовився зустрічатися з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок 8 лютого під час її візиту до Києва.
Начебто причиною послужило те, що вона відмовилася прямо заявити про зупинку "Північного потоку-2", якщо РФ вторгнеться в Україну. В офісі президента цю інформацію заперечили, пославшись на щільний графік Зеленського.