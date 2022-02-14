Валієву не знімуть з Олімпіади. Але якщо вона виграє, церемонії не буде

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Спортивний арбітражний суд (CAS) допустив російську фігуристку Камілу Валієву до подальших змагань на Олімпіаді у Пекіні.

Минулого тижня її тимчасово усунули від Олімпіади, коли стало відомо, що у її допінг-пробі виявили заборонену речовину.

Попри рішення суду, церемонію нагородження у жіночому одиночному катанні все ж скасують, якщо Валієва потрапить на п'єдестал.

"Якщо Валієва фінішує у трійці найкращих спортсменок у жіночому одиночному катанні, під час зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні не буде ні квіткової церемонії, ні церемонії нагородження", - сказано у заяві МОК.

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) також ухвалив рішення не проводити церемонію нагородження фігуристів і за підсумками командного турніру на Олімпіаді.

Нагородження відбудеться лише після того, як закінчиться розслідування справи Валієвої.

На думку МОК, недоцільно проводити церемонію в командних змаганнях, бо в ній братиме участь спортсмен, який має позитивний тест А-проби, але, з іншого боку, порушення антидопінгових правил ще остаточно не встановили.

Справа Валієвої

Автор фото, Getty Images

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15-річну російську спортсменку тимчасово усунули від Олімпіади-2022 у Пекіні 8 лютого після того, як стало відомо, що у її допінг-пробі виявили заборонену речовину - триметазидин.

Валієва заперечила це рішення 9 лютого, і того ж дня її тимчасове усунення скасували. Це рішення заперечили МОК, ВАДА та союз ковзанярів - вони направили скарги до Спортивного арбітражного суду.

У слуханні суду, яке проводилося напередодні у форматі відеоконференції, брали участь представники Міжнародного олімпійського комітету, Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА), Міжнародної спілки ковзанярів (ISU), Російської антидопінгової агенції (РУСАДА), Олімпійського комітету Росії (ОКР), а також сама Валієва.

В ухвалі арбітражу зазначено, що рішення допустити Валієву до особистого турніру Олімпіади ухвалили з урахуванням її статусу "захищеної персони" (їй менше 16 років), а також несвоєчасного повідомлення спортсменки про факт порушення антидопінгових правил.

На засіданні не розглядали питання про її винність у вживанні допінгу. Рішення стосується лише подальшої участі фігуристки в Олімпіаді та не вплине на ситуацію із золотом російської команди.

"Якщо вирішать, що завтра Валієва почне змагання, це не означає, що вона не приймала допінг. І якщо CAS вирішить інакше, це не означає, що її викрили в допінгу. Ми повинні почекати завершення цього процесу в цілому. Каміла - неповнолітня, ми з повагою ставимося до закону, але важливо уникати домислів та спекуляцій у цьому делікатному випадку", - пояснював голова пресслужби МОК Марк Адамс.

У неділю Валієвій присвоїли 26-й номер у короткій програмі особистого турніру Олімпіади.

Змагання фігуристок розпочинаються у вівторок, 15 лютого.

Валієва здала позитивну допінг-пробу на чемпіонаті Росії, що проходив наприкінці грудня. Але відомо про це стало лише після того, як російські фігуристи виграли золото у командному турнірі на Олімпіаді у Пекіні.

Російське антидопінгове агентство почало розслідування щодо оточення неповнолітньої спортсменки. Пізніше про початок свого розслідування заявили і у Всесвітньому антидопінговому агентстві.