"Вони навчилися не панікувати". Західна преса про настрої українців

24 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Українці намагаються жити нормальним життям навіть в умовах військової загрози, пише західна преса.

У репортажах з Києва та східних регіонів України газети пишуть про тих, хто відмовляється залишати свій дім попри можливу ескалацію, а також про тих, хто все ще сподівається цього тижня потрапити на вечірки та вечері у ресторанах.

Українці "відмовляються жити в страху"

Українці "від лінії фронту до київських кафе" намагаються вести нормальне життя, пише британська Daily Telegraph.

Журналісти видання серед іншого поспілкувалися з сім'єю Люди Разімової, яка живе на сході України та не планує залишати регіон - навіть попри те, що сім років тому залп артилерії зруйнував частину її будинку на азовському узбережжі.

"Куди нам їхати? - цитує її газета. - Маріуполь може впасти так само як і ми. До того ж знаєте, скільки коштує орендувати квартиру в Маріуполі? Нам не вистачатиме на їжу. Краще вже на своїй землі".

Газета пише, що за вісім років війни українці довели, що людина завжди зможе вижити навіть на тлі жахливих подій.

Нинішня ситуація знову доводить, що чимало українців не хочуть жити в постійному страху можливого нападу, який, як кажуть у Великій Британії та США, може статися вже у середу, зазначає видання.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Хтось намагається не думати про загрозу війни, а хтось пішов на військовий вишкіл

"Якщо їхні прогнози справдяться, незалежній Україні, що існувала з часів розпаду Радянського союзу, загрожуватиме знищення під вогняним дощем з боку армії Путіна. Але від київських ресторанів до пошкоджених снарядами сіл на Донбасі прості мирні жителі майже одностайно відмовляються серйозно розглядати, а тим більше лякатися такої перспективи", - пише Daily Telegraph.

Одна з причин, на думку журналістів, полягає у тому, що деякі українці вже давно виснажені війною, а для деяких, наприклад багатьох жителів Києва, бойові дії залишаються чимось далеким.

"Багатьом людям вже набридли спекуляції. Вони навчилися не панікувати. Вони повірять, що російські війська оточили Харків, висадилися в Одесі або почали штурмувати Маріуполь тільки, коли побачать це самі", - зазначає видання.

У самій Росії прості жителі взагалі не надто замислюються про перспективу війни з Україною, додає газета.

"Більшості росіян, якщо тільки вони не працюють у ЗМІ чи політичному консалтингу, вірогідність потенційної війни з Україною здається настільки ж перебільшеною, як ризик бути вдареним шматком талого снігу", - пише Daily Telegraph.

"Нам необхідне задоволення"

"На цьому тижні у мене запланована приємна зустріч на вечерю в Києві. На цей момент вона все ще в силі", - пише український письменник Андрій Курков у статті для британської Guardian про те, як українці "намагаються жити, працювати та зберігати надію" в умовах військової загрози.

Курков каже, що планує зберігати спокій, поки над Україною літають літаки, працюють банки та обмінні пункти, а також - поки співробітники посольства Китаю залишаються в країні.

"Щойно там оголосять про евакуацію співробітників, то загрозу війни доведеться сприймати серйозно. Росія точно попередить Китай перед тим, як бомбити Київ. Вони - стратегічні партнери", - зазначає письменник.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Андрій Курков радить стежити за діями посольства Китаю

Він досі сподівається разом з дружиною прийти на святкування дня народження одного зі своїх друзів 19 лютого.

"Я багато втратив через пандемію - закордонні поїздки, книжкові фестивалі та виставки, а також вечері в гарних ресторанах, адже нам необхідне задоволення. Я не хотів би знову все втратити, цього разу - через війну", - пише Курков.

"Так дивно думати, що цілий світ тепер залежить від того, що станеться у голові одного старіючого чоловіка", - резюмує він.

Зеленський проти паніки

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Президент Володимир Зеленський тим часом не відступає від стратегії, яку він обрав ще на початку нинішньої кризи, - він і надалі закликає українців не панікувати, пише американська New York Times.

За словами видання, голова держави опинився в скрутній ситуації, і варіантів у нього небагато. Але в деяких випадках здається, що західні країни серйозніше ставляться до небезпеки, ніж сам Зеленський, принаймні судячи з його публічних заяв, пишуть автори.

"Дисципліноване виконання піар-стратегії стало ключовим елементом президентства Зеленського, що, здається, походить з досвіду роботи в індустрії розваг, який він ділить зі своїми головними помічниками", - пише газета.

Але є ті, хто підтримує заспокійливі заклики Зеленського: мовляв, у того немає іншого виходу, бо не можна допустити, щоб українці побігли знімати гроші у банкоматах та скуповувати продукти в супермаркетах, додає New York Times.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.