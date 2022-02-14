Представник України поїде на військові навчання до Білорусі - Резніков

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Russian Defence Ministry Підпис до фото, "Союзна рішучість" - це спільні російсько-білоруські військові навчання, які проходять на території Білорусі з 10 по 20 лютого

Представник України відвідає білорусько-російські навчання "Союзна рішучість - 2022", які зараз відбуваються в Білорусі.

Про це повідомили в українському Міноборони після телефонної розмови очільника міністерства Олексія Резнікова з білоруським міністром оборони Віктором Хреніним.

"Бесіда відбулась заради відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні", - пояснили в Міноборони України.

Під час цієї розмови міністри домовились, що аташе з питань оборони України у Білорусі відвідає заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість - 2022". Аташе з питань оборони Білорусі в Україні натомість відвідає заходи навчань ЗСУ "Заметіль - 2022".

Українські навчання, наголосив Резніков своєму білоруському колезі, мають оборонний характер.

"Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь", - заявив Резніков.

Що таке "Союзна рішучість"

"Союзна рішучість" - це спільні російсько-білоруські військові навчання, які проходять на території Білорусі з 10 по 20 лютого. Тема навчань - відбиття зовнішньої агресії.

В рамках цих маневрів Росія перемістила до Білорусі кілька тисяч своїх військ.

Росія також оголосила про розміщення у Білорусі передових винищувачів Су-35 разом із системами протиповітряної оборони, боєприпасами та медичним забезпеченням.

Україна і Захід побоюються, що білоруська територія може стати плацдармом для можливого вторгнення в Україну. Москва ж заявляє, що ці навчання нікому не загрожують.

За більшістю оцінок, кількість російських військ, розгорнутих навколо України, - на півночі, півдні та сході країни - становить близько 100 тисяч.